Con hechos, queda demostrado que Gobierno Federal es simpatizante de las causas de las mujeres: López Obrador

AMLO, con funcionarias de su gabinete y autoridades de Zacatecas ■ fotos: susana zacarías y cortesía

Llama a luchar en conjunto, sin separación hombres y mujeres, por los derechos y justicia de género

Ocupamos el lugar 16 en el mundo en porcentaje de mujeres con un cargo ministerial”

Se comprometió a que ingresen más mujeres al gabinete gubernamental

Reiteró que 60% de los beneficiarios de los programas sociales son mujeres

Dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en El Mineral, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que con hechos, queda demostrado que el Gobierno Federal es simpatizante de las causas de las mujeres, en general de la justicia para todos los seres humanos. “No quiero la separación de mujeres y hombres. Es la lucha de las mujeres y los hombres”, puntualizó.

En su intervención, el mandatario federal reconoció la labor de las mujeres durante la historia de México que buscan la igualdad social y la democracia, fue por ello que anunció que como nunca hay más mujeres dentro del Gobierno Federal y en puestos de dirección y por ello hizo el compromiso de que entren más al gabinete gubernamental próximamente.

“Ocupamos el lugar 16 en el mundo en porcentaje de mujeres con un cargo ministerial, basta decir que por primera vez en la historia de México la Secretaría de Gobernación está encabezada por una mujer. Los jóvenes quizá no se acuerdan, o no vivieron eso, por eso lo refiero, la Segob antes era la del puño duro, la mano dura, la secretaría de la represión, ahora es distinto, por eso entre otras cosas se decidió que la doctora en derecho Olga Sánchez Cordero fuera la titular de la Segob porque ya no es para reprimir al pueblo”, dijo el presidente de México.

López Obrador señaló que en cifras, dentro de los programas del Bienestar de Gobierno Federal se entregan apoyos a 21 millones de personas quienes reciben ayuda directa por el orden de los 310 mil millones de pesos y de los cuales 12 millones 600 mil beneficiarios son mujeres, es decir, casi el 60 por ciento de los beneficiarios de los programas sociales los reciben niñas, adolescentes, jefas madres de familia y ancianas reciben 185 mil millones de pesos, es decir, más de la mitad del monto total.

Señaló que con hechos se ha demostrado que el Gobierno Federal es simpatizante ante las causas de las mujeres y en general también de la justicia para todos los seres humanos porque dijo estar a favor de las causas de las mujeres, pero dijo estar en contra de la separación de mujeres y de hombres y resaltó que es la lucha de ambos.

“Siempre hemos estado en contra del clasismo, del racismo, del machismo, todos tenemos que ayudar (el que no se pare es machista, dijo). Que nadie se confunda o quiera manipular, la violencia en contra de las niñas y las mujeres es incompatible con nuestros ideales, no lo queremos ni lo vamos a permitir, en el gobierno de la 4T estamos ocupados todos los días en combatir la violencia, atando sus causas y efectos”, declaró.

Bajo esa misma dinámica, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció avances en cuanto a los derechos de las mujeres y recalcó que en nuestro país aún queda el sistema machista el cual calificó como una asignatura pendiente, mismo que al momento de eliminar provocaría en nuestro país el potencializar el crecimiento económico como nunca en la historia y se disminuirá la brecha de la desigualdad.

Mencionó que es un problema ancestral y están conscientes que reconocer la responsabilidad del estado no es suficiente, por ello calificó de urgente materializar estrategias a corto plazo que lo detengan y se asegure que las violencias que se ejerzan en contra de las mujeres no queden impunes.

“Es un reclamo legítimo, no estamos solas, contamos con todo el apoyo y fuerza del estado y del gobierno del presidente López Obrador, de las y los funcionarios públicos que tenemos claro el problema, este flagelo que debe hacerse con acciones enfocadas a la prevención, a la sanción y erradicación de las violencias que son intolerables.

De igual manera, Nadine Flora Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, mencionó que las mujeres están viviendo un momento histórico por las movilizaciones a las que han convocado y precisó que no están solas porque el Gobierno de México el año pasado a través del acuerdo político del 21 de noviembre del 2019, se comprometió con las mujeres a mejorar el trabajo, salud, seguridad y el bienestar de los derechos.

A través de cinco acciones que surgieron de un foro donde se consultó a cerca de 5 mil mujeres, la funcionaria federal mencionó será la política pública de actuación donde destaca ofrecer trabajo en igualdad, ofrecer el sistema nació al de cuidados, facilitar la participación de las mujeres en la política, la accesibilidad de servicios principalmente en la salud y ofrecer comunidades seguras y en paz.

En el evento del Día Internacional de las Mujeres también estuvo presente el gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello, quien solicitó al mandatario federal estuviera presente en la próxima puesta en marcha del Hospital de la Mujer en Fresnillo que beneficiará a cerca de 235 mil mujeres que viven en la zona norte del estado y fue creado con una inversión de 347 millones de pesos, más 256 millones de pesos adicionales para su funcionamiento.

Aprovechó la oportunidad para también solicitar más vehículos para el desplazamiento de la Guardia Nacional por el territorio zacatecano donde actualmente se tienen asignados cerca de 2 mil elementos y serán necesarios cerca de 100 vehículos para garantizar la seguridad de la población zacatecana.

Ante ambas peticiones, el titular del Ejecutivo federal dio su aval positivo tanto para asistir a la apertura del espacio de la salud y apoyar para “serenar” a Zacatecas en el tema de seguridad y se dijo optimista por reducir el índice delictivo en la entidad y también terminar con el odio y feminicidios mediante la estrategia de atención a las familias.