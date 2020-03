No me engancharé en un pleito directo porque no es mi objetivo, afirma Mejía Haro respecto a acusación de Chávez Padilla

El alcalde de la capital de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, en imagen de archivo

Reconoce que había elementos de la Policía Municipal, pero sólo de manera preventiva

Luego de ser acusado por parte del alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, de llevar a la sesión del Comité Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) a civiles armados para amedrentar a la gente, Ulises Mejía Haro refirió que no se enganchará en un pleito directo porque no es su objetivo, además de que dijo que no sucedió, y que si así fue, el primer edil guadalupense hubiera denunciado en el momento.

Mejía Haro señaló que fue una sesión muy compleja a la que el alcalde de Guadalupe convocó a la manifestación incluso llevándolos en transporte privado, lo que consideró de lamentable, porque un problema tan grave no se puede resolver agitando y confundiendo a la ciudadanía.

Reconoció que sí había en el lugar elementos de la Policía Municipal, pero sólo de manera preventiva y no estuvieron dentro del salón, y que su presencia obedeció a que resguardan la seguridad de los asistentes, así como lo hicieron los elementos guadalupenses en la elección del líder ganadero de aquel municipio.