Problema que enfrenta el Issstezac no se resolverá con una auditoría más: Brito

El auditor superior, Raúl Brito ■ foto: cortesía scarlett mazatán

■ El auditor superior opina que se requiere una reforma estructural

■ Revisión en 2014 reveló una disminución del número de trabajadores en activo en proporción al número de pensionados en ese momento

■ Aumentaron los gastos de funcionamiento; hubo baja en el crecimiento de la reserva técnica y el Capítulo Mil, inflado, problemas que aún persisten

El problema por el que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), que ha incumplido a trabajadores jubilados y pensionados con el pago de la segunda mitad del aguinaldo, no se solucionará con una auditoría más, sino más bien con una reforma estructural, que de no hacerla, seguirá creciendo el conflicto y en cinco años no tendrá para pagar a algún jubilado, advirtió Raúl Brito Berúmen, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Brito Berúmen recordó que la auditoría realizada en 2014 al Issstezac derivó de la misma aseveración que señalaba la viabilidad a corto plazo de la instancia y que terminó en una reforma hecha en aquel tiempo, ya que en la revisión realizada por la ASE se encontró que servidores públicos con derecho a pensión no realizaron las aportaciones correspondientes; una disminución del número de trabajadores en activo en proporción al número de pensionados en ese momento; un aumento del número de pensionados; aumento de los gastos de funcionamiento; baja en el crecimiento de la reserva técnica y el Capítulo Mil, inflado, problemas, que debido a un seguimiento que se ha hecho, aún persisten.

Por tal motivo, el auditor, quien adelantó además que se hará otra revisión durante este año, reiteró que la auditoría no le dará solución al problema que se vive ahora con relación a la falta de pago a los pensionados, sino que se tiene que hacer otra reforma en la que se “topen” las pensiones; en la que se limite o se pueda limitar la jubilación y en la que se reduzca, o haga más eficiente, la actividad empresarial, ya que lo más redituable en el Issstezac son los préstamos, pero al no haber dinero para prestar, tampoco lo hay para que la actividad empresarial genere utilidades.

El problema del Issstezac, subrayó el auditor, es un problema estructural que se tiene que atacar por varias vías, mediante una reforma en la que también se aporte “un poco más” para darle viabilidad al Issstezac “y nos podamos jubilar”, además de inyectarle, también, dinero a la iniciativa para que preste dinero y pueda ser más rentable la actividad empresarial.

“Pero yo no soy quien les deba decir lo que deben de hacer. Eso lo tiene que hacer el director. Tiene que crear las condiciones necesarias tanto con los legisladores, tanto con la manera que debe actuar en la actividad empresarial y la optimización del Capítulo Mil, porque ya lo alcanzó el problema y no se va a detener aquí. Va a seguir sino se hace eso. El Issstezac, en cinco o seis años, no va a tener para pagarle a ningún pensionado”.

Por lo pronto, dijo, la ASE va a iniciar una revisión en este año y las anomalías que encuentre, los malos manejos si es que los hay, los observará y señalará.

La auditoría externa,

un tema político

Con respecto a la declaración dada en conferencia de prensa por la diputada de Morena, Alma Dávila Luévano, quien señaló que el titular de Issstezac, Francisco Javier Martínez Muñoz, bloqueó una auditoría externa a la dependencia, la cual fue autorizada por la Legislatura y que debido una supuesta trampa para que toda auditoría la realice la ASE, “el mismo órgano público que por décadas no ha controlado, impedido, ni sancionado el saqueo del patrimonio del Issstezac”, Raúl Brito Berúmen consideró que la aseveración obedece a temas meramente políticos.

“Si de verdad quieren hacer una auditoría externa no vamos a llegar más que exactamente a lo mismo. Si quieren politizar el tema va a dar para mucho. Yo los invito a hacer la auditoría, e incluso invitaría a los diputados que quieran incorporarse en el seguimiento de las observaciones, que vayan a realizar la auditoría, o si ellos tienen algunas situaciones que señalar, para que la auditoría las observe, yo los invito a que se me diga”.

“Pero en realidad que se le dé el seguimiento y que todos pongamos un granito de arena en corregir el tema del Issstezac. Yo lo haré, haciendo las observaciones correspondientes. Pero que todos de manera conjunta ataquemos ese problema, que no nomás lo politicemos, porque si ellos tienen una información para pedir una auditoria externa, los invito a denunciarla públicamente”, concluyó.