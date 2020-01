“No seremos cómplices de la opacidad presupuestal en las instituciones públicas”: Samuel Montoya

El comisionado presidente del Izai, Samuel Montoya Álvarez

El informe se efectuó en el auditorio Genaro Borrego Estrada del Poder Judicial ■ fotos: andrés sánchez

■ “En Zacatecas hemos dados pasos firmes en el tema de la transparencia”

■ Rinde su informe comisionado presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

■ “El Izai busca hacer visibles los círculos de corrupción y convertirse en la voz de los ciudadanos, trabajando para erradicar los argumentos de la secrecía de los temas públicos”

“No seremos cómplices de la opacidad presupuestal en las instituciones públicas. No seremos cómplices del uso de recursos con fines políticos. Seremos un puente de legalidad que posibilite a las personas saber en qué se gastan sus impuestos”, enfatizó Samuel Montoya Álvarez, comisionado presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai) al rendir su informe y compartir los logros de la institución durante el ejercicio 2019.

En un evento en el que confluyeron los tres Poderes del Estado con sus debidos representantes, así como los distintos niveles de gobierno y comisionados nacionales, que se dieron cita en el auditorio Genaro Borrego Estrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Montoya Álvarez señaló que medir la corrupción es un ejercicio complejo y controvertido porque se trata de medir lo inobservable, y es por tal motivo que el Izai busca hacer visibles los círculos de corrupción y convertirse en la voz de los ciudadanos, trabajando para erradicar “los argumentos de la secrecía de los temas públicos”.

“En Zacatecas hemos dados pasos firmes en el tema de la transparencia. Somos un referente nacional y estatal; es por eso que nuestro compromiso con la sociedad no puede ser regateado bajo argumentos políticos. El presupuesto para transparentar lo público no debe de conceptualizarse como un gasto más, sino como una necesidad que demanda toda democracia moderna. La mejor demostración que podemos dar las autoridades, es estar comprometidos, es la rectitud. Fortalecer la transparencia y el acceso a la información representa en el fondo un compromiso con la ciudadanía. Un buen gobierno es aquel que responde con su trabajo a los intereses sociales. La transparencia no es cara, lo caro es la corrupción”, aseveró el comisionado.

Montoya Álvarez dio a conocer que el pleno del Izai, el órgano supremo del instituto, durante 2019 desarrolló 42 sesiones ordinarias y 15 extraordinarias. Asimismo, informó, se resolvieron 263 recursos de revisión y denuncias en materia de acceso a la información y protección de datos personales. De igual manera se registraron 16 juicios de nulidad y cuatro amparos.

En cuanto a la aplicación de medidas de apremio hacia sujetos obligados incumplido, el comisionado presiente destacó se impusieron 31 multas y una amonestación pública, siendo multados 17 ayuntamientos. Lo anterior, dijo, ubica a Zacatecas en el octavo lugar del rating de organismos garantes en sancionar a sujetos obligados por incumplir el derecho a la información, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2019, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante 2019, el Izai signó también dos convenios de colaboración, siendo el primero de ellos con el Instituto de Inclusión de Personas con Discapacidad, con la finalidad de realizar acciones conjuntas orientadas a la capacitación en lenguajes accesibles de la transparencia. Y el segundo con la Auditoria Superior del Estado (ASE), con la intención de fortalecer la fiscalización a través del establecimiento de mecanismos que brinden certeza a los ciudadanos con respecto a la rendición de cuentas de los sujetos obligados.

En asuntos jurídicos, Montoya Álvarez informó que el año pasado se interpusieron ante el instituto 609 recursos de revisión, lo que significó un incremento de 232 por ciento de casos en comparación con los recursos registrados en el año 2018. Los recursos de revisión admitidos por sujeto obligado fueron 239 del Poder Ejecutivo, 63 de ayuntamientos, 13 del Poder Legislativo, 13 de sindicatos, 8 de organismos autónomos, 7 más de organismos de agua potable, 3 de fideicomiso y 3 más de partidos políticos. Asimismo, refirió que el Izai recibió 91 denuncias por incumpliendo en publicación de información. El 49 por ciento corresponde a los ayuntamientos, 18 por ciento al Poder Ejecutivo y el 12 por ciento a organismos autónomos.

En cuanto a la tecnología de la información, el comisionado presidente del Izai informó que desde la dirección de este órgano garante se buscó facilitar los procesos para el acceso a la información, por tal motivo el 30 noviembre de 2019, se puso en marcha el Sistema de Firma Electrónica Avanzada con el objetivo de dar validez y certeza jurídica a las notificaciones realizadas por el instituto a los 177 sujetos obligados del estado, con la intención de ahorrar costos, tiempos, traslados, e integrar expedientes electrónicos y garantizar, además, la confidencialidad de sus usuarios.

Fueron 18 dependencias gubernamentales las que iniciaron con este programa piloto, señaló Montoya, entre los que desatacan los ayuntamientos de Jerez, Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, así como el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) entre otras; tanto que al día de hoy, ya se tienen 122 sujetos obligados y dependencias gubernamentales inscritas en la firma.

El funcionario destacó también que la Plataforma Nacional de Transparencia se ha consolidado como una herramienta fundamental para que los ciudadanos ejerzan su derecho a saber. Por tal motivo, dijo, el 8 de abril de 2019 se puso en marcha el rediseño de la interfaz de dicha plataforma bajo tres líneas de mejora: usabilidad, accesibilidad e intuitividad, estableciendo un diseño orientado al usuario para que la plataforma sea más accesible a toda persona, con un lenguaje libre de tecnicismos legales, clara y directa.

“Fue así que gracias a todos los sujetos obligados del estado, se obtuvo el primer lugar en cinco estudios realizados por el Inai para medir ciertos indicadores en la carga de información de los 32 órganos garantes”, resaltó Montoya.

El presidente del Izai informó también que en el tema de solicitudes de acceso a la información, 2019 cerró con 10 mil 43 solicitudes y 302 de datos personales. En primera posición figuró el Poder Ejecutivo con 4 mil 306 solicitudes; en segundo lugar los ayuntamientos con 3 mil 115 solicitudes, y después los organismos autónomos con 1 461 solicitudes. Por su parte, el Poder Legislativo recibió 395 solicitudes, el Poder Judicial 341, los partidos políticos 163, los organismos de agua potable 147, los sindicatos 98 y fideicomisos 17.

Los sujetos obligados con mayor número de solicitudes de información fueron, en primer lugar, la Fiscalía General de Justicia del Estado con 640, seguida de Servicios de Salud con 597, luego el ayuntamiento de Jerez con 559, la Secretaría de Finanzas con 459, el Tribunal Superior de Justica con 341, el ayuntamiento de Zacatecas con 305, la 63 Legislatura del estado con 302, la Secretaría General de Gobierno con 295, el Instituto Zacatecano de Transparencia con 266 y la Secretaría de Seguridad Pública con 252.

El comisionado presidente informó también que Zacatecas cuenta con 40 millones 110 mil 987 registros en la plataforma nacional, y en este sentido, reconoció a tres dependencias zacatecanas que han sido las que mayor número de registros hicieron durante 2019: siendo la Secretaría de Administración la primera de ellas al haber registrado 5 millones 344 mil 629, la Secretaría de Educación con 4 millones 161 mil 140 y SEDIF con 3 millones 283 mil 551 registros.

“Zacatecas destacó a nivel nacional en el tema de protección de datos personales, esto pese a las capacidades técnicas, humanas y financieras. Nuestro órgano garante ocupo el primer lugar en sanciones en materia de protección de datos personales, de acuerdo con Inegi. En 2019 se interpusieron 22 inconformidades, destacando las siguientes: 16 para ayuntamientos y 4 para el Poder Ejecutivo. De igual manera se recibieron 3 denuncias concluidas por violaciones en materia de protección de datos personales”, informó.

Finalmente, en cuanto a la situación financiera del instituto, Samuel Montoya Álvarez informó que el presupuesto para 2019 fue de 25 millones, 565 mil, 775 pesos, los cuales fueron ejercidos en servicios personales, con un monto de 20 millones 766 mil 65 pesos, que equivalen a 81.23 por ciento; materiales y suministros: 937 mil, 037.74 pesos, equivalente a 3.67 por ciento; servicios generales, en los que se gastó 2 millones 953 mil 059 pesos, equivalente al 11.55 por ciento y en el capítulo 5 mil, en el que se ejercieron 909 mil 612. 22 pesos para bienes muebles e inmuebles, equivalente a 3.56 por ciento. Además destacó que derivado de una auditoría realizada por la ASE, el Izai resultó sin observaciones en el ámbito financiero, con lo que se comprueba el compromiso por la transparencia.

Tello Cristerna destaca la

importancia de la transparencia

En su mensaje, el gobernador Alejandro Tello Cristerna destacó que la labor del Izai es un claro ejemplo de que ningún esfuerzo es menor cuando se trata de transparentar el quehacer gubernamental y facilitar a los ciudadanos el acceso a la información relacionada con el destino de los recursos públicos.

Dicha práctica, resaltó el jefe del Ejecutivo, debe ser realizada, “sin cortapisas”, por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como por los organismos autónomos y demás sujetos obligados que por ley deben rendir cuentas claras “de cara a la sociedad”, destacando con esto la labor del Izai para para tener una ciudadanía “cada vez más informada y cada vez más consciente de su realidad”.

Tello Cristerna hizo referencia a la necesidad de proveer a la sociedad de los instrumentos que faciliten su libre acceso a la información y fomenten su participación en las acciones a favor de la transparencia; “esto es algo que he impulsado como convicción personal y política de mi gobierno”.

De ello, dijo, dan cuenta el impulso a una política permanente de austeridad; los avances en Gobierno Abierto; la creación y puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción; la transmisión en vivo de licitaciones de obras y compras, así como las plataformas INDYCE y Obra Transparente, entre otras acciones.