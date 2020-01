Inicia municipio de Guadalupe proceso para rescindir contrato a la empresa Trash

El alcalde Julio César Chávez Padilla ofreció una conferencia de prensa ■ foto: la jornada zacatecas

No cumplió con el servicio de recolección de basura en la demarcación

La empresa tendrá 20 días hábiles para comenzar con todo el proceso jurídico de defensa

En rueda de prensa, Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, informó que el ayuntamiento inició un proceso de rescisión por incumplimiento del contrato con la empresa Trash, que se supone se encargaría de atender el servicio de recolección de basura en la demarcación.

Dijo que este proceso se inició la semana pasada por lo que ahora la empresa tendrá 20 días hábiles para comenzar con todo el proceso jurídico de defensa.

Expuso que si en este lapso Trash no ha iniciado con sus labores correspondientes se harán saber las medidas que se tomarán por parte del municipio.

De acuerdo con el contrato, la empresa debió comenzar a trabajar el pasado 2 de enero, sin embargo, según la empresa debido a que en el momento del traslado hacia la cabecera municipal sufrieron un accidente automovilístico y algunas unidades se dañaron, por lo que no les fue posible comenzar con su labor.

Declaró que, a diferencia de otras administraciones, en la actual se está exigiendo el cumplimiento del contrato así como se están llevando a cabo las debidas sanciones. Ejemplo de ello es la pena convencional que se realizó equivalente a un millón 690 mil pesos tal como lo marca la ley y el contrato firmado.

La sanción casi triplica lo que tiene que pagar la empresa a Guadalupe por el incumplimiento, por lo que aseguró le va a salir más caro a Trash incumplir con su parte que cumplir.

Aunque reconoce que la empresa pagó de forma inmediata la sanción, no considera que haya sido por “buena voluntad”, sino que más bien que se limitó a cumplir con la obligación que le correspondía conforme al contrato.

Según el alcalde, se realizó un convenio que garantiza el respeto y prestigio del municipio. Además aclaró que el contrato se otorgó a esta empresa por medio de una licitación, la contratación no fue de manera directa, sino que se sometió a un fallo nacional.

Por lo que garantiza que no existe compromiso por parte del ayuntamiento con alguna empresa o particular que no esté a la altura de cubrir con la calidad que se merecen las necesidades de los guadalupenses.

No obstante la manera como se desarrolle el caso, Chávez Padilla recalcó que “el servicio de recolección de residuos sólidos está garantizado”.