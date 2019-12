Reforma fiscal, tema apremiante para el 2020: Valerio Quintero

Francisco Valerio Quintero, académico universitario y miembro de la organización Nosotrxs ■ foto: alejandro ortega neri

■ Opina que es importante que en el corto plazo se pongan en marcha políticas para paliar la pobreza del sector que vive en la miseria total

■ Se debe construir un sistema económico eficiente: crear empleos suficientes y de calidad, bien remunerados y producir internamente todo aquello que el país necesita

■ Preocupa, dice, la falta de claridad en el esquema de seguridad que implique aspectos que no coloquen en primer lugar la violencia como respuesta

■ Señala que se debe poner atención en el tráfico de armamento, en recursos de procedencia ilícita y movimiento de capitales sucios, que a es el motivo principal de la delincuencia

En vísperas de la llegada de un nuevo año, 2020, que además significa el fin de una década y el inicio de otra, para el reconocido académico zacatecano y miembro de la organización Nosotrxs, Francisco Valerio Quintero, es muy importante tener claridad sobre los temas que preocupan a la gente con relación a las previsiones y que pueden girar en torno a la percepción de inseguridad, la violencia y la economía, sobre todo, en este último rubro, marcar la necesidad de una reforma fiscal para beneficio de los mexicanos que han sido víctimas de la desigualdad.

Con respecto a las previsiones, el catedrático consideró que quedarían pocas dudas si se coloca en primer lugar la percepción de inseguridad que tiene la población en general, y que a pesar de que haya índices que ubiquen cuáles son los estados y las ciudades más inseguras y peligrosos, se debe de entender que es un problema nacional y la preocupación general de la sociedad.

Vinculado con lo anterior, el segundo motivo de preocupación para Valerio Quintero, sería pues la falta de claridad en el esquema de seguridad que implique aspectos que no coloquen en primer lugar la violencia como respuesta, sino en términos más generales, la exigencia de políticas en los hechos en vigor del Estado de Derecho, lo que implicaría, a su consideración, vigilar aspectos que no son un secreto para nadie, como poner atención en el tráfico de armamento, en los recursos de procedencia ilícita y en el movimiento de capitales sucios, que a fin de cuentas, asegura, es el motivo principal de la delincuencia, porque si se establecen medidas necesarias para bloquear estos movimientos, seguramente se incidiría, dice, de una manera muy favorable en el aumento de los índices de seguridad social.

El otro gran tema prioritario para el integrante de Nosotrxs es el económico, que usualmente se podría enumerar como el primero más importante, sin embargo ante la gravedad de los mencionados pudiera considerarse en un segundo lugar, porque la sociedad vincula la incapacidad para hacer el esfuerzo económico pleno y lo más fructífero posible en función de los niveles de inseguridad que se padecen.

A decir de Valerio Quintero, “es un hecho que la actividad delincuencial forma parte de la contabilidad económica nacional. Hay quien se pregunta qué porcentaje del producto nacional es de procedencia ilícita, y otra pregunta muy importante es, qué porcentaje de la inversión o del cierre de negocios se ven bloqueados precisamente a raíz de este problema”.

Vinculado con lo anterior, pudiera considerarse el contexto mundial, pues según el académico, no hay consultora internacional que no haga pronósticos negativos sobre el comportamiento de la economía mundial, y es que aunque haya causas internas para el desfallecimiento de la caída del nivel de actividad económica, el contexto internacional en estos momentos, a decir de Valerio Quintero, es determinante para cualquier país del mundo, pues la economía del mundo se encuentra en ruta recesiva y la posibilidad más alta es la misma recesión, y a pesar de que la previsión de crecimiento económico para México es de 1.5 porcentuales, según la OCDE, las posibilidades pueden ser más bajas.

Para el estudioso, México debería plantear una política semejante a la de Estados Unidos en cuanto a considerar “México Primero” que implicaría que el capital dejara de salir a invertir en otras partes del mundo y mejor se produzca de manera interna. Sin embargo, otro ámbito de la previsión, según expone, es ver cómo está la política interna, un diagnóstico que permita conocer la problemática nacional que parece ahora se concentra en el debate entre buenos y malos.

“El debate parece centrarse en qué es lo que han hecho mal los gobiernos anteriores y qué está haciendo mal el gobierno actual. El gobierno actual y sus simpatizantes ponen prácticamente todos los huevos en la canasta del pasado y los gobiernos y sus simpatizantes ponen prácticamente todos los huevos en la canasta de lo que este régimen ha hecho y ha dejado de hacer”, lo que considera que es “debate maniqueo” que hace que desaparezca los grandes problemas reales para centrar la atención en lo que se hizo mal y no se está haciendo.

“Aquí la primera gran tarea es dejar en claro que todo gobierno ha sido nombrado para enfrentar y resolver problemas. La segunda, que el diagnóstico de esos problemas no es facultad, de ninguna manera exclusiva del Estado en el gobierno en turno; y tercero, tanto que adversarios como simpatizantes de los anteriores y del actual gobierno debieran despojarse y participar todos sin renunciar a las condiciones políticas que tengan, pero sin hacer de su visión ideológica el objetivo de todos, porque el país es otra cosa y eso es lo que muchos mexicanos no acabamos de entender”.

Reforma fiscal,

fundamental para México

Para Valerio Quintero la reforma fiscal en el país vendría a ser un punto fundamental para el desempeño económico de México. “Cuando criticamos las deficiencias de gobiernos anteriores, no podemos centrar el problema únicamente y exclusivamente en el ámbito de la corrupción. Si la corrupción desapareciera mañana por arte de magia, no desaparecería por arte de magia un problema central de la economía mexicana que es la enorme desigualdad. La corrupción puede desparecer pero podemos seguir teniendo un 50 por ciento de mexicanos en la línea de pobreza y seguiremos teniendo un 24 por ciento de mexicanos debajo de la línea de la pobreza absoluta”.

Por lo que para el integrante de Nosotrxs es importante que en el corto plazo se pongan en marcha políticas para paliar la pobreza de ese sector que vive en la miseria total, pero, advierte, esa no puede ser la política de largo plazo, pues ésta implica construir un sistema económico eficiente y la eficiencia, a decir de Valerio Quintero, depende fundamentalmente de dos puntos centrales: crear empleos suficientes y de calidad, bien remunerados; y producir internamente todo aquello que el país necesita sin entregar los recursos naturales al extranjero que lo único que ha hecho es “saquearnos históricamente”.

“Zacatecas tiene 500 años produciendo riqueza metálica y no tenemos un solo capital que haya propiciado el desarrollo económico de la entidad, porque toda nuestra riqueza ha ido a parar a manos extranjeras. No hemos pensado en México Primero, los zacatecanos no hemos pensado en Zacatecas Primero, al contrario, parece que sentimos orgullo cuando decimos que aquí está la mina de plata más grande del mundo de tipo subterráneo o que aquí está la mina a cielo abierto más grande del mundo. ¿Y cuántos pesos sacados de esas minas se han quedado en Zacatecas, comparado con lo que han producido? De la riqueza neta producida no se ha quedado ni un peso en Zacatecas. Esto es fundamental que lo pensemos para el sistema económico nacional en su conjunto”.

Otro factor en el que se encuentra también la desigualdad, a decir del especialista, es en el tema de la contribución o pago de impuestos. Y es que si los mexicanos que trabajan y producen, explica, tuvieran una idea del porcentaje de sus ingresos y los impuestos que pagan, a comparación del de las personas de más altos ingresos, renegarían más del pago de los impuestos de lo que reniegan en la actualidad. Para Valerio hay una injusta distribución de la carga fiscal que descansa en los hombros e las personas de ingresos fijos, además de que la recaudación fiscal del país está muy por debajo del promedio internacional, ya que recauda cuando mucho 14 por ciento del PIB mientras que en otros país se supera el 30 por ciento.

“Lo que propongo es que todos paguemos impuesto de conformidad con lo que dice el Artículo 8 de la Constitución que habla de la proporcionalidad: el que gana más que pague más. Y lo que hemos visto por el contrario es que para congraciarse políticamente es que el gobierno federal ha dispensado impuestos a grandes empresas que vuelven todavía más regresiva la carga fiscal, porque le perdonan los impuestos a quien más gana y meten a la cárcel a quien menos gana y no paga impuestos. Pues tan sólo en los últimos tres sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto se condonaron 840 mil millones de pesos aproximadamente, que equivale casi a 30 años de presupuesto para Zacatecas. Esto es una cuestión que tiene que ser revertida si en verdad queremos un país encausable por otros rumbos”

Sin embargo hay un grave problema que impide que esto suceda y tiene que ver con la democracia. “Si tú quieres llegar a presidente no puedes ir haciendo campaña diciendo que vas a cobrar más impuestos para llevar la justicia fiscal a todos los mexicanos, porque las grandes empresas se van a volver en contra tuya y te van a negar los votos y van usar, incluso, el dinero que no quieren pagar en impuestos como recurso de campaña en contra tuya. Esto es un grave problema. Aquí está claro que falta conciencia cívica, empezando por los partidos políticos”.