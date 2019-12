Con captura de García Luna no atacaremos a Calderón: AMLO

El presidente López Obrador confirmó que el proceso a García Luna se origina en el mismo juzgado que emitió la solicitud de extradición a Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Foto La Jornada

Ciudad de México. Al señalar que no hace «leña del árbol caído» y no se puede condenar a nadie anticipadamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención en Estados Unidos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es una derrota del régimen corrupto, autoritario e incluso de las actitudes políticas electorales del «haiga sido como haiga sido».

Subrayó que su gobierno no será cómplice y dará la información que le requiera la fiscalía. Acotó que posiblemente las cuentas de García Luna aún no estén congeladas en México porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda apenas solicitó información a los bancos, que no la habían entregado hasta esta mañana.

Dijo, en cambio, que hay cuentas congeladas que se supone que se vinculen con la delincuencia organizada.

Antes de la conferencia, el presidente se reunió en Palacio Nacional con el titular de la UIF, Santiago Nieto. Acordaron que toda la información sobre García Luna se envíe a la fiscalía.

La mayor parte de la conferencia en Palacio Nacional se relacionó con la detención y acusaciones contra el ex funcionario en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Todo comenzó «con el fraude electoral»

-¿El ex presidente Felipe Calderón debería ampararse? -se le preguntó.

-Eso le corresponde a él. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aun con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral.

“Sin embargo, nosotros no odiamos, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos; tenemos adversarios, y no le deseamos mal a nadie. Y yo no hago leña del árbol caído. Es la justicia la encargada de este asunto. No puedo tampoco adelantar vísperas, hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón ni a nadie. Incluso García Luna es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado”.