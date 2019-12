Hay que dejar de hacernos de la “vista gorda” sobre la violencia contra la mujer

Laura Lecuona, editora, filósofa y feminista participó en las segundas jornadas de Bioética, Ética y Ética Médica ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Laura Lecuona participó en las jornadas de Bioética, Ética y Ética Médica

■ Puntualiza que legalmente los castigos por estos delitos quedan impunes

■ El odio contra las mujeres es parte del contexto social en el que se vive, explica

■ Actualmente el concepto de feminismo se ha confundido con el de liberación sexual

“Si queremos combatir las manifestaciones de violencia extrema contra las mujeres tenemos que dejar de hacernos de la vista gorda ante otras manifestaciones más cotidianas como: el acoso callejero, sexual, laboral y sobre todo de algunas que no vemos como violencia, porque estamos muy acostumbrados a ella como la prostitución y pornografía que son parte de la ideología del odio hacia la mujer”, dijo Laura Lecuona, editora, filósofa y feminista en las segundas jornadas de Bioética, Ética y Ética Médica.

Señaló que el causal del odio contras las mujeres, es el odio contra las mujeres, ya que es parte del contexto social en el que se vive y que una forma de comprobarlo es que la cultura muestra más de mil y un maneras de despreciarlas.

Comentó que actualmente el concepto de feminismo se ha confundido con el de liberación sexual y lo que no quieres decir que el primer término no luche por la autonomía sexual de la mujeres en el sentido amplio, es decir, lo que se busca es la libertad de las féminas para saber y hacer lo que ellas quieren junto con alguien que quiera hacer lo mismo que ellas.

Sin embargo, aseveró que se ha confundido “libertad sexual con libertinaje” y con el auge de la pornografía, más. Que en lugar de abonar al feminismo las vuelve a presentar como objetos sexuales al servicio de los hombres y con esto ya está muy normalizado el feminismo pro prostitución, pro vientres de alquiler, pro pornografía violentando nuevamente a la mujer y dejando de lado todo lo que haya detrás de cada una de las que están en estas situaciones.

En materia jurídica aseguró que se sigue dejando la puerta entreabierta para que se sigan cometiendo crímenes de odio y la violencia contra las mujeres, ya que legalmente los castigos por estos delitos quedan impunes, no se hace cumplir la ley, “además de que es contradictorio, porque por un lado propones una regulación de la prostitución que a su vez no es más que ver a todas las mujeres como mercancía, no sólo las que se encuentran dentro de ese mundo, sino a todas, porque si no eres eso se te siguen marcando unos lineamientos de cómo vivir la vida”.

La filósofa y feminista destacó que es contradictorio que se pretenda acabar con la violencia contra las mujeres si se minimizan problemas como la pornografía y prostitución que aparentemente son conflictos menores, por lo que aseguró que no se puede ya que tiene que tener un cambio estructural mucho más profundo.