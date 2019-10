Juan Carlos Villegas. Corazón. 2018. Colección particular.

La Gualdra 405 / Río de Palabras

En tu corazón, en ese lugar quiero meterme: en tu corazón. Entraré por una rendija entre tu uña y carne, lo haré en forma de astilla que se clava para insertarse en las venas, para que ellas puedan conducirme a través de tu sangre a tu ventrículo izquierdo. Ahí instalada podré descansar un rato. Algunas veces lo único que haré será dormir todo el día, para por la noche aparecerme en tus sueños. Dentro de ti iré contigo a todas partes. Sabré todo lo que haces, los lugares que visitas, las personas que conoces; también podré agitarme para hacer bombear tu sangre cuando alguien se acerque a tu lado con intenciones de amor, confundirás la ilusión con síntomas de enfermedad, con presiones arteriales. El médico te dirá que no es nada, que es cosa de no preocuparse. Pasado el susto deambularé en tu corazón, a cada rato le traeré mi recuerdo para que no me olvides y me tengas siempre presente, tanto que creerás que me llevas dentro, y así será, pero no te revelaré mi secreto; hasta que un día ya sea inevitable, porque uno no puede vivir siempre dentro de otra persona. Saldré súbitamente… aún no sé si será en un suspiro o un estornudo o tal vez, para continuar con el romanticismo, mejor lo haga en una lágrima. Así deslizándome de tu ojo a tu mejilla seré borrada con el dorso de tu mano de tu cara y también de tu memoria.

