‘Ad Astra’ de James Gray: viaje al oscuro infinito

El astronauta y militar Roy McBride (Brad Pitt) es el encargado de dirigir un equipo ubicado en una torreta que llega hasta la estratosfera, y cuyo objetivo es localizar formas de vida extraterrestre. Un día un repentino aumento de energía que casi le cuesta la vida a Roy se vuelve el último de una larga serie de catástrofes en la Tierra causadas por explosiones radioactivas de origen desconocido. El gobierno estadounidense concluye que estos fenómenos son producto de rayos cósmicos que surgen en algún punto cercano al planeta Neptuno, lugar donde se llevó a cabo el Proyecto Lima, una de las misiones de exploración espacial más importantes y cuyo destino es incierto. Dicha exploración fue comandada por el padre de Roy, Clifford McBride (Tommy Lee Jones), un astronauta legendario cuyos rastros se han perdido. A pesar de que Roy cree que su padre está muerto, es consciente de que gracias a él y su legado ha llegado hasta donde se encuentra, al haber heredado su convicción, resistencia y disciplina; éstas son las razones por las que decide emprender un viaje al cosmos hacia Neptuno en busca de algunas respuestas sobre el universo, su padre y sobre él mismo.

En Ad Astra (2019) el director James Gray habla sobre las fallas de los padres, y cómo los hijos deben cargar con ellas al definirse como individuos. El realizador se enfoca en el vacío existencial de su protagonista, cuya condición le genera una creciente represión emocional durante su viaje hacia lo desconocido. A lo largo de su trayecto, Roy considera indispensable el no relacionarse con otras personas que le lleguen a distraer en su misión y le hagan olvidar cuál es su objetivo en primer lugar. Él es consciente de que el contacto humano en su labor es inevitable, pero aún así no está interesado en la realidad de quienes lo rodean, se siente completamente vivo sólo cuando está al borde de la atmósfera de la Tierra, alejado de todos. En esencia, la ideología de Roy representa la masculinidad tóxica a raíz del patriotismo heroico y que también es abordada en First Man (2018), donde vemos a hombres maduros que se muestran evasivos a las emociones que deben resolver en la Tierra, razón principal por la cual deciden abandonarla. En el caso de Roy, la razón de su aislamiento emocional es su padre, quien lo abandonó cuando era niño, lo que le impidió establecer una intimidad en sus relaciones personales.

A través de diálogos en voz en off, el director interioriza en las tribulaciones físicas y emocionales de su personaje, lugar donde el filme cobra claras reminiscencias con Solaris (1972), Apocalypse Now (1978), así como con la reciente First Reformed (2018). El filme está fuertemente anclado a la realidad y sus problemáticas actuales, y lejos de ser una visión utópica o futurista muestra a la Luna, Marte y otros planetas como estaciones colonizadas donde el ser humano continúa peleando por los recursos. La oscuridad inherente en la visión de Gray está lejos de corresponder al optimismo de filmes de ciencia ficción recientes, y cuya propuesta estética a su vez contrasta con el preciosismo visual del cinematógrafo Hoyte Van Hoytema. A manera de introspección, en Ad Astra el cineasta habla de verdades que no quieren ser escuchadas, de aceptarlas y encontrar consuelo en dicho proceso. Así pues, somos testigos de un viaje al corazón de la oscuridad donde su protagonista explora la vastedad del espacio y el vacío del infinito para encontrarse a sí mismo.

