No hay condiciones para la elección interna de Morena: Fernando Arteaga

Fernando Arteaga coincide con Yeidckol Polevnsky sobre la falta de condiciones para efectuar elecciones de las dirigencias estatales y la nacional de Morena ■ FOTO: FACEBOOK

■ Hace tres semanas, con más de un año de retraso, se recibió el padrón de militantes

■ Dice que se ha realizado un “despliegue brutal de recurso humano, económico, para operar a favor de candidatos de manera previa y eso es ilegal; violenta la convocatoria y el estatuto”

■ Los diputados Héctor Menchaca y Omar Carrera discrepan con la propuesta de posponer el proceso

Hace apenas tres semanas, con más de un año de retraso, que se recibió el padrón de Morena para el proceso de elecciones internas, éste no está validado y se han detectado cambios como militantes que no aparecen pese a formar parte del instituto político desde su creación.

Por estos motivos, enumerados por el dirigente estatal de Morena, Fernando Arteaga, el líder partidista aseguró que coincide con la postura emitida por Yeidckol Polevnsky sobre la falta de condiciones para llevar a cabo el proceso de elecciones de las dirigencias estatales y la nacional.

No obstante, refirió que esta posibilidad está ya en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y aseguró que lo más sano para el partido sería que la resolución se emitiera antes de cualquier renovación, ya que de lo contrario consideró que hay elementos para que tanto en las entidades como a nivel nacional el proceso termine judicializándose y esto provocaría un desgaste innecesario del partido.

Antes de recibir el padrón, indicó Arteaga, un grupo de presidentes estatales plantearon la necesidad de llevar a cabo un trabajo de re-afiliación, de forma que se acatara el mandato del Instituto Nacional Electoral y se pudiera validar el padrón, ya fuera el de 2017 o posteriores.

Dijo que están a tiempo de hacer la re-afiliación que ordenó el INE ya que este organismo dio como plazo para actualizar los padrones de los institutos políticos hasta el 30 de diciembre.

Otro elemento por el que consideró que no hay condiciones para realizar el proceso de renovación en estos momentos es el “despliegue brutal de recurso humano, económico, para operar a favor de candidatos de manera previa y eso es ilegal; violenta la convocatoria y el estatuto. Tenemos el dato en todo el territorio nacional de jóvenes que están trabajando a favor de alguna candidatura, ofreciendo dádivas y programas sociales para hacer clientela política”.

Con esta situación y sin garantía en el padrón, insistió en que lo que se prevé es un desgaste innecesario” del partido y los militantes ya que si se lleva a cabo el cambio de dirigencias en este contexto “se va a judicializar porque hay suficiente evidencia de atropello a la convocatoria, al estatuto y a la militancia”.

Por otra parte, los diputados Héctor Menchaca y Omar Carrera discreparon con esta propuesta de posponer el proceso.

Héctor Menchaca apuntó que las irregularidades en el padrón comenzaron desde que se autorizó el uso del padrón de 2017, dejando a millones de militantes fuera del proceso y, por tanto, negándoles su derecho a participar en el proceso.

Ambos legisladores coincidieron en señalar que la pretensión de invalidar ahora el padrón que ellos mismos aprobaron, haciendo referencia a algunos presidentes del partido en los estados y a la propia Yeidckol Polevnsky, se debe a que al revisarlo ya no les favoreció para obtener los resultados que esperaban.

“Esos dirigentes votaron esa iniciativa violentando derechos y no se les está dando lo que ellos traman, no se les está acomodando a su favor en las asambleas” que se celebrarán este domingo, en el caso de Zacatecas, una en cada distrito electoral federal.

Por ello, agregó que sí hay condiciones para llevar a cabo el proceso de elecciones internas; “la gente ha estado cambiando su forma de pensar en cuanto a pertenecer a un partido político y muchos confiamos y esperamos que se den buenos frutos y que sea democráticamente”.

El diputado Omar Carrera igualmente sostuvo que “esto viene dándose desde meses pasados y en este momento, cuando la situación no la beneficia (a Yeidckol Polevnsky), no tiene condiciones para que pudiera asumir titularidad de Morena, por eso sus opiniones”.

Respecto a la posibilidad de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido investigue las declaraciones dadas por un grupo de diputados locales de Morena a favor de Catalina Monreal para que sea la próxima dirigente del instituto político en la entidad, Héctor Menchaca apuntó que “nunca llamamos al voto por una persona”.

No obstante, sostuvo que no duda que pueda haber un proceso de este tipo en la CNHJ pero agregó que “estamos en nuestro derecho (…)”, mientras que el diputado Omar Carrera señaló que no se violaron los estatutos ni la convocatoria porque ya existe una resolución del TEPJF “donde los funcionarios públicos pueden participar en la vida pública del instituto político porque somos afiliados”.