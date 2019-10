Pese a exhorto de AMLO, diputados meten mano en elección interna de Morena

Diputados locales morenistas ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Fracción parlamentaria, a excepción de Alma Dávila, se pronunció a favor de Catalina Monreal

■ La renovación de la dirigencia estatal se llevará a cabo en noviembre

■ Jesús Padilla, Héctor Menchaca, Navidad Rayas, Armando Perales, Felipe de Jesús Delgado y Roxana Muñoz apoyan a la hija del ex gobernador

Los diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, a excepción de Alma Dávila Luévano, se pronunciaron a favor de Catalina Monreal para que ocupe la dirigencia estatal del partido tras la próxima renovación que se llevará a cabo en noviembre.

En la conferencia de prensa en la que el legislador Jesús Padilla hizo estas declaraciones estuvieron presentes, además del coordinador de la bancada, Héctor Menchaca, Navidad Rayas, Armando Perales, Felipe de Jesús Delgado, Roxana Muñoz.

En este grupo que asistió a la rueda de prensa incluyeron a los diputados Omar Carrera y Mónica Borrego, mientras que sobre Alma Dávila señalaron que “respetamos quienes opinan de una manera, quienes opinan de otra, totalmente democrática nuestra fracción”.

Los legisladores de Morena hicieron este pronunciamiento a favor de Catalina Monreal pese a los llamados del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en los que ha insistido que ni funcionarios federales ni diputados del partido deben interferir en los procesos de renovación de las dirigencias.

No obstante, Jesús Padilla afirmó que “a nadie nos prohíben que tengamos una postura” y añadió que a Catalina Monreal la consideran “un perfil que en estos momentos puede ser la persona adecuada para esta movilización que nos llevará a la Cuarta Transformación. Es maestra en ciencias, persona preparada, consejera nacional, fundadora de nuestro partido. Se nos hace susceptible para ser la representante de nuestro partido”.

El próximo domingo 13 de octubre se llevará a cabo la elección de los 40 delegados, 10 por cada distrito electoral federal, que se constituirán en colegio electoral el 10 de noviembre para elegir al nuevo dirigente estatal del partido y que, posteriormente, acudirán a la Ciudad de México para designar al líder nacional de Morena.

El diputado informó que fue validado el padrón del partido de 2017 para que sea usado en este proceso de renovación de las dirigencias, por lo que exhortaron a todos los militantes que formen parte de él para que acudan a las reuniones distritales que habrá el 13 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en los cuatro distritos electorales.

También llamaron a la delegada de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Zacatecas, Verónica Díaz, para que no se intervenga en el proceso desde la estructura de la administración pública del Gobierno de la República en la entidad.

“Estaremos atentos a ver que no suceda, que no se metan. A eso le apostamos. Una atenta súplica a la delegada, que gire sus instrucciones respectivas para que en este proceso no intervengan”, sostuvo Jesús Padilla.

En otro tema, ante la reciente iniciativa denominada pro vida presentada por los diputados del PAN y en torno a la postura de la fracción sobre la despenalización del aborto, Jesús Padilla indicó que, en caso de que se someta a votación cualquiera de estos dos temas, habrá libertad de votación para los integrantes de Morena en la Legislatura.

“Nosotros como fracción de Morena no tenemos una propuesta en bloque. Dado el debate, si se da, la libertad con la que hemos actuado, actuaremos en consecuencia”, concluyó.