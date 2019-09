SEDIF y Patronato triangularon recursos para no transparentar contratos de la Fenaza 2019

En documentos públicos en Internet, del Izai, se evidencia que el SEDIF firmó un convenio con la organización Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. ■ foto: credito

■ Benjamín Medrano, coordinador de la Feria, niega conflicto de intereses

■ DIF Estatal firmó convenio con Asociación Civil encabezada por Marisol Gamboa, cercana a Medrano Quezada; la oposición pide transparentar contratos

■ Coordinador de la Feria culpó a la empresa Kasst Agency de la cancelación del concierto de Ricky Martin e incluso aseveró que interpuso denuncias por fraude en su contra

■ Dicha compañía fue contratada pese a tener una lista de antecedentes por irregularidades en su operación

El Sistema DIF Estatal y el coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), Benjamín Medrano Quezada, triangularon millones de pesos destinados a la contratación de artistas a través de una asociación civil presidida por la ex regidora de Fresnillo, Marisol Gamboa, quien además es cercana a Medrano Quezada.

Cabe señalar que Marisol Gamboa fue secretaria particular de Medrano cuando él se desempeñó como diputado federal.

Este caso se destapó en primer lugar a través de redes sociales, con publicaciones como la realizada en la Revista Malinali, y posteriormente fue dado a conocer por el diputado de Morena, Omar Carrera, un documento del Instituto Zacatecano de Transparencia (Izai) en el que se confirma el trascendido.

Asimismo, hay otros documentos públicos en Internet, también del Izai, en los que se evidencia que el DIF Estatal firmó un convenio con la organización Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. para que fuera ésta la encargada de la contratación de los artistas de la Fenaza 2019.

Ante la cancelación del concierto de cierre de la feria por parte del cantante Ricky Martin, el coordinador de la Fenaza señaló como culpable del hecho a la empresa Kasst Agency a quien refirió que se contrató como intermediaria; sin embargo, omitió hacer pública la contratación también como intermediaria de la asociación civil presidida por Marisol Gamboa.

El Sistema DIF Estatal recibió en las últimas semanas solicitudes de información de la ciudadanía acerca de cuál fue el costo para traer algunos de los artistas que se contemplaban para el Multiforo, como Ricky Martin y Steve Aoki.

Ante estas solicitudes, el Comité de Transparencia de esta dependencia dio a conocer que firmó “convenios con la empresa Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C., quien a la fecha es la empresa encargada de contratar los servicios artísticos que se presentarán durante la Feria Nacional de Zacatecas en su Edición 2019”.

Tras hacer pública la contratación de esta asociación civil como intermediaria, la dependencia del Gobierno estatal informó a los solicitantes que la misma promotora había solicitado la reserva de la información y que el Comité de Transparencia consideró como procedente esta petición.

Es decir, el Sistema DIF Estatal avaló la reserva de un año para la información relacionada con el costo de los contratos celebrados entre la asociación Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. y los artistas.

El argumento para declarar como reservada esta información, de acuerdo con lo que se expone concretamente en el acta de la quinta sesión extraordinaria de 2019 del Comité de Transparencia del DIF, es que la publicación de estos montos y contratos pudiera derivar en el incumplimiento de los mismos “afectando con ello de manera real, demostrable y significativamente el interés público, en tanto no se haya concluido la vigencia de dichos instrumentos legales”.

Asociación fue creada este año

Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. es presidida por Marisol Gamboa, ex regidora del municipio de Fresnillo y una persona cercana al coordinador de la Fenaza 2019, Benjamín Medrano.

Este hecho se hace patente en una publicación realizada en la página oficial de Facebook de la feria, del 21 de agosto, en la que se publica una fotografía en la que aparecen Gamboa y Medrano, entre otras personas. El título que acompaña la imagen señala a Marisol Gamboa como presidenta de la asociación.

En la página de Internet efirma.com, donde se señala que “la información contenida en este directorio proviene de fuentes de acceso público y de datos que comparten de manera voluntaria las organizaciones enlistadas”, aparece Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. y su fecha de constitución como asociación se establece el 6 de febrero de 2019.

Asimismo, la asociación no cuenta con alguna referencia oficial en Internet, es decir, ni página de Internet ni redes sociales.

En cuanto a la contratación de esta organización para contratar a los artistas de la Fenaza 2019, el diputado Omar Carrera aseguró en una conferencia de prensa dada este martes que se conforma un conflicto de interés por la relación entre Marisol Gamboa y Benjamín Medrano.

Niegan conflicto de interés

Ante las acusaciones por un posible conflicto de interés entre Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. y el Patronato de la Feria, los señalados respondieron negando la existencia de esta situación.

Marisol Gamboa, a través de un mensaje, indicó que “soy la representante legal de la A.C. Promotora de ferias y fiestas populares que forma parte del comité organizador de la Fenaza y que como tal no tiene de ninguna manera un conflicto de intereses”.

Agregó que “justo por esto el Coordinador General de la feria con las facultades contenidas en la ley orgánica junto con el Sistema DIF han buscado estratégicamente a través de la A.C. la manera y la forma legal para que dé transparencia y no quede duda alguna de la utilización de recursos tanto públicos como privados derivados de patrocinios, venta de espacios, etc y con ello no evadir ninguna obligación en un presente o futuro de carácter legal o fiscal (sic)”.

Por su parte, mediante un audio, el coordinador de la Fenaza dijo que “no hay ningún conflicto de intereses. (…) No hay conflicto de intereses cuando hay una persona y un equipo de trabajo no de ahorita de hace muchos años. El hecho de que Marisol haya sido regidora y lo que dice el señor diputado es total y absolutamente falso. Desconoce seguramente el tema”.

Empresas contratadas, con

antecedentes de incumplimientos

Aparte de Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C., el coordinador del patronato de la Fenaza 2019 aseguró que fue contratada como intermediaria para la contratación de los artistas de esta edición de la feria la empresa Kasst Agency, a la que culpó de la cancelación del concierto de Ricky Martin e incluso aseveró que interpuso denuncias por fraude en su contra.

Esta compañía fue contratada pese a tener una lista de antecedentes por irregularidades en su operación. Por ejemplo, en noviembre del año pasado estaban previstos conciertos del grupo Black Eyed Peas en Guadalajara y Monterrey, pero las presentaciones fueron canceladas.

En ese momento, tanto la empresa Kasst Agency como su presidente José Tajonar fueron señalados por incumplimientos en los contratos.

Concretamente fue a través de un tweet publicado en la página oficial de fans del grupo donde se sostuvo que “los contratos por parte de José Tajonar de Kasst Agency nunca fueron realizados de manera legal y, por dicha razón, jamás tuvieron los derechos ni el poder para promover los eventos en mención”.

Otro de los casos ocurrió en noviembre de 2017 cuando fueron cancelados los conciertos de Alejandro Fernández en Puebla y Pachuca por incumplimientos de la misma compañía a los contratos.

En Zacatecas, desde este lunes por la tarde, hay ya una carpeta de investigación abierta en contra de la empresa Kasst Agency, la compañía Delorean S.A. de C.V. y las que resulten por haber incumplido los contratos que firmaron con el patronato de la Fenaza 2019 para traer a los artistas de la feria.