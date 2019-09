Cuatro cuentos

La Gualdra 401 / Río de palabras

Fobia

¿No me comen la mano?, pregunté al abuelo.

-No hijo, son inofensivas.

Sin embargo, nunca pude olvidar la mirada certera del ave mientras picoteaba el trozo de pan.

Amnesia

Lo único que pidió para concederle la firma de divorcio, fue que la besara como antes de casarse. Antes de que supieran lo que es el amor.

Día de visita

No vine a reprocharle, aunque reconozco que algún día lo quise matar. Usted la amaba tanto, ya lo sé.

Nunca fue la misma desde el fallecimiento de su madre, ¿por culpa de usted?, eso no me consta, pero ella así lo dijo cuando me contó.

Sabe, fue muy astuto, no había otra forma de compensar su falta. Se ve usted muy repuesto desde entonces. Ahora todo es tranquilidad ¿no es cierto?

Cuénteme un poco de esa paz que le vino al extirpar su aliento.

Usted la amaba tanto, ¿no?

Sin embargo, permítame decirle que se equivocó. Ella estaba consciente de que su madre no regresaría, y de que algún día se encontrarían de nuevo, pero no tenía ninguna prisa. ¡Entiende!, ella no tenía prisa. En cambio, ansiaba la hora en que usted se fuera sin retorno.

No, no se mueva. Es sólo esta curiosidad, estas ganas por cesar el jadeo. No debiera quejarse.

Usted ya sabe cómo funciona esto.

Teoría de la evolución

“el llanto muchas veces es una salvación,

hay ocasiones en que moriríamos si no llorásemos”

José Saramago

Eva sólo tenía lamento y miedo. El llanto puede ser un modelo de vida, una grafía de muerte; el llanto, puede incluso ser también un hogar.

Ella, la señora de mar, del agua que compone y trastorna los seres, las formas, los pasos y las noches. El tiempo.

Cuando la mirada se torne acuosa, regocíjate. Ella te asistirá sin cesar durante los achaques de sal y de lluvia, hasta que te desbordes hacia el precipicio. Hasta que te conviertas en océano.

Entonces podrás azotar los arenales. Desfigurar los entes, cambiar el movimiento, andar contracorriente.