Se debe trabajar por un cambio, pero que tenga claridad y certeza en el rumbo: legisladores

El llamado a la unidad, a trabajar en conjunto desde Zacatecas y a mantener abierta la comunicación y la buena relación con el Gobierno Federal fueron elementos comunes en todos los posicionamientos que emitieron los distintos grupos parlamentarios durante el Tercer Informe de Gobierno.

Desde la fracción parlamentaria mayoritaria en la Legislatura local, la de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se resaltó que “no somos ni debemos ser un obstáculo intransigente a las decisiones del Gobierno estatal. Hoy somos gobierno, no un pequeño grupo opositor”.

El diputado encargado de leer el discurso de Morena, Omar Carrera Pérez, expuso que esto no significa, no obstante, que “dejaremos pasar los errores de las fuerzas políticas con las que construimos la gobernabilidad. Es tan sólo un llamado a que cada cual asuma su papel y a que lo hagamos pensando en el Zacatecas que queremos dejar”.

Se hizo hincapié en la necesidad de que el gobernador esté comprometido y trabajando hasta el último día de su administración, independientemente de que después de este periodo el mandatario haya asegurado que se retirará de la vida pública y política.

“A esta administración aún le quedan dos años en los que nadie puede abandonar las tareas para las que el pueblo nos eligió. En nuestras diferencias encontraremos los puntos en común y caminemos a la conclusión de este gobierno en condiciones de certidumbre y normalidad democrática”, concluyó.

Por su parte, el diputado priísta, José María González Nava, aseguró que “el PRI tiene muy claro que son tiempos de más coincidencias y menos divergencias; de más puentes y menos muros; de más apertura y menos ruptura; de fundar en el diálogo, el acuerdo y el buen entendimiento el presente y futuro de nuestro estado”.

Dijo que hay logros en los tres años que han transcurrido de Gobierno estatal y apuntó que para enfrentar los retos se tiene que trabajar en conjunto para lograr presupuestos “responsables” y sostuvo que como grupo parlamentario caminarán “juntos en la gestión y el trato justo y equitativo” para Zacatecas.

En relación al trato que ha recibido el estado desde la Federación, el legislador del PRD Juan Mendoza fue crítico al señalar que ha sido “injusto, inequitativo y desigual”, aunque señaló que funcionarios federales han advertido que si no llegan más recursos a la entidad es porque no se presentan proyectos.

Al respecto apuntó que “si fuera el caso, debemos ocuparnos, gobernador, porque ese nivel de negligencia, descuido y fodonguez no podemos permitirlo en Zacatecas”.

Al igual que en otros discursos de legisladores, Juan Mendoza hizo referencia al Fondo Minero y se dirigió directamente a la secretaria de Economía federal, Graciela Márquez, presente en el Tercer Informe de gobierno.

A la funcionaria le dijo que “vamos a defender lo que le pertenece a Zacatecas. (…) Si hay la intencionalidad de desaparecer el fondo, nos vamos a movilizar; si queda algún vestigio de federalismo, lo vamos a hacer. No tenga la menor duda”.

El diputado del PAN, José Guadalupe Correa Valdez, recalcó nuevamente el tema de la unidad asegurando que “es tiempo para los acuerdos: por necesidad y obligación, es tiempo de construir, tiempo de política de altura”.

La “altura de miras” fue una de las frases usadas también por la legisladora de Nueva Alianza, Aída Ruiz Flores Delgadillo, para señalar que se requiere un trabajo conjunto para avanzar en los dos últimos años del Gobierno estatal.

Esta postura de unidad también fue la de la diputada del Partido Verde, Susana Rodríguez Márquez, quien específicamente aseguró que desde su instituto político, tanto a nivel nacional como local, se reitera el respaldo al gobierno de Tello Cristerna para avanzar en la construcción del Sistema Milpillas.

La legisladora del Partido del Trabajo destacó, en el mismo tema de Milpillas, que no se pueden justificar los atrasos en el proyecto por el cambio del gobierno federal ya que sostuvo que “durante varios meses, desde esta tribuna, alertamos del conflicto social no atendido y de requisitos no obtenidos correctamente, cuestión que se desestimó”.

También subió a tribuna para hablar en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, el diputado Javier Calzada, quien fue crítico con el mandatario estatal al señalar que ha actuado con incongruencia en algunos ámbitos.

Por ejemplo, recordó las declaraciones del gobernador en las que señaló que su gobierno no sería una agencia de colocación de candidatos que perdieron en las elecciones y actualmente destacó que se han integrado al gabinete varios de estos actores políticos que no obtuvieron un puesto por la vía de la elección.

Aun así, terminó su discurso, al igual que la petista Gabriela Pinedo, enfatizando la disposición para trabajar unidos por el bienestar de Zacatecas.

Necesario, cambio

con rumbo claro

Hace casi una década que, tras una modificación a la legislación local, el mandatario estatal ya no estaba obligado a acudir frente a los legisladores locales para rendir su informe de gobierno, sino que únicamente debía enviar el documento, ya fuera el titular del Ejecutivo personalmente o alguno de sus funcionarios.

Sin embargo, antes de terminar el periodo de la 62 Legislatura local, los ex diputados aprobaron una nueva reforma por la que volvía a instituirse como una obligación del gobernador el acudir al recinto legislativo para rendir sus informes de actividades.

Por ello, Tello Cristerna ha presentado sus avances y resultados frente a los diputados desde el Primer Informe de gobierno y en esta ocasión se añadió el espacio para que, aparte de la intervención de cada grupo parlamentario, se emitiera un mensaje institucional de la 63 Legislatura, en voz del presidente de la mesa directiva en este momento, Pedro Martínez.

En este mensaje, los diputados en general señalaron que se debe trabajar por un cambio pero que tenga claridad y certeza en el rumbo que se le quiere dar; “es el llamado y la exigencia, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Si cambiamos por cambiar, sin objetivos y metas claras, deja de tener sentido el gobierno diferentes o el gobierno de la transformación”.