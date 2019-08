Estancada, iniciativa de Ley estatal en materia de desaparición forzada de personas: Bermeo

■ Advierten que sistemas de investigación aún no funcionan eficientemente en el estado

Se realizaron “Las jornadas culturales por [email protected] [email protected]” en el marco de El Día Internacional de víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares.

El evento, que sirvió para rebautizar el espacio público ubicado entre la avenida Universidad y el bulevar José López Portillo, comenzó con una misa de remembranza. En las jornadas participaron familiares de desaparecidos, Asociaciones de la Sociedad Civil, y público en general.

Durante al acto, se abrió el micrófono para las madres de desaparecidos; las mujeres compartieron sus casos particulares.

Ricardo Bermeo, defensor de los derechos humanos, informó que está estancada la iniciativa de Ley Estatal en materia de desaparición forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema de Búsqueda del Estado.

La comisión de justicia, en lo que respecta a esta Ley, está integrada por tres diputadas: Navidad Rayas, Perla Martínez, y Susana Rodríguez.

Bermeo pidió enfáticamente a dicha comisión que convoque a una reunión para conocer el estatus de la iniciativa. Y de este modo escuchar las opiniones de las diputadas, el dictamen que se presentará y la fecha precisa en que llegará al pleno de la Legislatura para su posible aprobación, o no.

Esta Ley beneficiaría la búsqueda de personas, sostuvo el activista, pues la comisión de búsqueda se creó por decreto. Esta característica limita las posibilidades que leyes como la de Veracruz, Coahuila o Nuevo León ofrecen a los familiares de víctimas para realizar operaciones de búsquedas, ya que en estos estados, existen mecanismo estatal de búsqueda, homologación en la conformación de carpetas de investigación y una Comisión local de búsqueda en función plena.

Los testimonios de las madres demuestran que los sistemas de investigación aún no están funcionando eficientemente en el estado, una de las mujeres que tomó el micrófono, compartió que “a mi hijo se lo llevaron en un taxi junto con la pasajera que llevaba, desde entonces no sabemos nada de él. Lo hemos buscado, pusimos demanda, pero no ha procedido en nada, no nos dicen nada, lo hemos buscado en el Servicio Médico Forense (Semefo), y también cuando sabemos que encuentran personas, hemos ido, lo hemos buscado y nunca lo hemos vuelto a ver”.

En la reunión para renombrar el espacio público, también se presentaron músicos locales, y se procuró comida para los y las asistentes.