Monreal hizo una maniobra muy deshonesta para dar un albazo en contra de Martí Batres: Medina

Martí Batres Guadarrama y Ricardo Monreal Ávila se confrontan por el control de la Mesa Directiva del Senado ■ foto: facebook

■ El conflicto tiene como punto nodal la elección de Mesa Directiva de la Cámara Alta

■ Dice que manera sorpresiva fueron invitados a votar senadores que no están afiliados a Morena, sino que son del PES; también se tuvo que invitar a legisladores del PT

■ “Es algo que no podemos nosotros dejar de censurar porque forma parte de la cultura del viejo régimen”

En el conflicto entre los senadores Martí Batres Guadarrama y Ricardo Monreal Ávila que tuvo como punto nodal la elección de Mesa Directiva de la Cámara Alta, “el dato verificado desde la distancia es que efectivamente de manera sorpresiva fueron invitados a votar senadores que no están afiliados a Morena sino que son del Partido Encuentro Social (…) eso habla pues, de una maniobra en mi opinión muy deshonesta para dar un albazo en contra de Martí Batres. Y eso creo yo, sí es algo que no podemos nosotros dejar de censurar porque forma parte de la cultura del viejo régimen”.

Es la lectura de Luis Medina Lizalde sobre el acontecimiento del pasado lunes 20 de agosto, donde 33 senadores y senadoras votaron por la no reelección a la Mesa Directiva de Batres Guadarrama, incluidos efectivamente legisladores del PES, contra 29 morenistas que lo hicieron para refrendarlo en el cargo, y que consideró el ex coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la 62 Legislatura, “si la lógica era que todos los que forman parte de la Coalición Juntos Haremos Historia votaran, entonces no nada más debieron haberse invitado a los del PES sino a los del Partido del Trabajo, cosa que no se hizo”.

Lo narrado por Martí Batres dijo, “lo veo de manera muy similar a reventar una asamblea, como cuando en Zacatecas ese mismo núcleo” lo hizo en Guadalupe y Zacatecas en el contexto del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional local para las elecciones del 2016.

Un aspecto de lo que el político defeño vertió respecto a Ricardo Monreal fue literalmente que “se le han tenido muchas consideraciones, demasiadas”.

Reseñó que el ex gobernador de Zacatecas “chantajeó” al partido con irse luego que no fue considerado como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, y a su regreso se le dio un lugar que correspondía a externos a la lista plurinominal obviando el procedimiento de pasar por la tómbola para garantizarle su entrada. E incluso, que fue propuesto por López Obrador para Coordinación de la Fracción Parlamentaria de Morena en el Senado.

“Dijo, yo lo propongo ustedes decidan; el grupo parlamentario decide. Se le ha tratado muy bien, se le han tenido muchas consideraciones, se le ha apoyado muchísimo. Yo –Martí Batres- personalmente lo he apoyado desde que fue candidato al Gobierno de Zacatecas hace 20 años ¿Cuándo va a apoyar él al Movimiento?”.

Luego de señalarse “perseguido” durante meses por Ricardo Monreal para que dejara la Presidencia de Mesa Directiva del Senado, Batres Guadarrama respondió que no denunció antes a Monreal Ávila como factor de división y organizador de “una jugada” para quitarle el cargo, porque antes del proceso electivo “no podía salir con un planteamiento que pudiera interpretarse como polarizador en una contienda aún no realizada, y tampoco podía hacer un planteamiento que pudiera interpretarse como justificatorio”.

Sobre lo expuesto por Martí Batres, Luis Medina dijo desconocer lo referido a la persecución, pero definió al político como de lucha y convicciones, “y lo respeto”.

Añadió sin embargo, respecto de los otros hechos denunciados, “que esa historia es pública, es del dominio público”.

Explicó que ese tipo de situaciones fueron solo posibles durante la etapa en que Morena “era más un movimiento que un partido”.

La búsqueda de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República dijo, “borró mucho la línea estatutaria” en la lógica de que el movimiento rebasaba las fronteras partidistas. “Y eso fue usado por gente externa e interna a Morena para transgredir estatutos”.

Acerca del silencio que el primer presidente nacional de Morena tuvo que guardar en el Senado, Luis Medina agregó que “desde luego lo que reseña Martí lo podemos reseñar en Zacatecas. En Zacatecas, desde la Ciudad de México nos hicieron pasar por tragos muy amargos que aceptamos pasar por no afectar las expectativas electorales del Presidente López Obrador. Entonces, yo creo que esas son cosas muy públicas”.

Dijo luego sobre la lectura que se ha hecho del acontecimiento exhibiéndolo como prueba de que persisten los vicios del pasado y que significa la ruptura de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional al interior del Senado, que considera por el contrario que pueden sentarse las bases “para tener una política armoniosa entre gente que puede tener criterios en distintos temas, pero que tiene en común estatutos, declaración de principios, programa y sobre todo, tiene un líder que unifica”.

Opinó entonces que no se está viviendo la crisis “que algunos observadores entienden”.

Agregó que debe tenerse madurez para manifestar “la disposición de coexistir con políticos, actores, con equipos que no coinciden en todo con nosotros o nosotros con ellos”, pero observó que será posible hacerlo únicamente “respetándonos los unos a los otros, es decir, haciendo buena aquella frase de que ‘El respeto al derecho ajeno es la paz”.

“Y eso es lo que ha faltado”. Si los estatutos, los procedimientos democráticos y la voluntad de la base, se respetan puntualizó, “no tenemos ningún motivo de conflicto interno. Nosotros no estamos luchando por un partido de pensamiento único. Estamos luchando por un partido donde las reglas valgan para todos. Eso es lo que ellos no han entendido, que nosotros queremos que las reglas valgan para todos. Para ellos y para nosotros”.