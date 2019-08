Se manifiestan en el Centro Histórico grupos denominados pro vida y activistas feministas

Mujeres jóvenes con pañuelos verdes, símbolo del movimiento pro aborto legal, protestaron en la explanad de la Legislatura ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

Luego de que el pasado 14 de agosto la Legislatura del estado rechazará el matrimonio igualitario, un numeroso contingente de activistas en pro de la familia y de la vida marchó por las calles del Centro Histórico de la capital zacatecana para exigir a los diputados que continúen legislando en bien de la familia y de la vida.

Ataviados de blanco y con globos azul cielo, el contingente desfiló por el bulevar, para ingresar al Centro Histórico por la avenida Juárez y recorrer la avenida Hidalgo, para ascender a la explanada de la Legislatura por el Callejón del Santero.

Al grito “mamá, papá, diseño original”, “sí a la familia, no a la ideología”, “esta es la generación pro vida”, “mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí” y “Zacatecas en acción, defendemos el embrión”, la marcha llegó al recinto legislativo donde ya los esperaban un grupo de mujeres jóvenes con pañuelos verdes, símbolo del movimiento pro aborto legal, quienes se manifestaron durante el acto.

La manifestación del colectivo pro familia y pro vida, sirvió además para hacer un reconocimiento público a los 13 diputados que votaron en contra del dictamen que abría la puerta al matrimonio igualitario. Mediante un pase de lista simbólico, mencionaron el nombre de esos legisladores para gritar a viva voz “sí nos representa”, mientras que los que votaron a favor, los que se abstuvieron y se ausentaron fueron recriminados por no respetar a la institución familiar y traicionar la confianza de quienes los eligieron.

Mediante la lectura de un manifiesto, los pertenecientes al Frente Nacional por la Familia anunciaron sus próximas acciones. La ola celeste llegó a Zacatecas, dijeron, y aseguraron que es gracias a ellos que latirán miles de corazones, pues a pesar de que el partido en el poder quiere imponer otra ideología, no lo lograrán y ellos podrán salvar la vida de millones de madres e hijos.

Para los manifestantes, México está ante una amenaza nunca antes vista, por culpa de legisladores que quieren imponer una “cultura de la muerte”, pero aseveraron que darán la lucha para que no se imponga un estilo de vida particular, pues dicha agenda no representa a las familias del país, dijeron.

El aborto, rezaba su manifiesto, es una “puerta falsa” donde todos pierden, la mujer, el niño, el padre, la sociedad. Para ellos el aborto promueve el machismo, por lo que lucharán para que éste no sea legal en México. Pero aseguraron que no pretenden criminalizar a la mujer, pues reconocen en ella un ser vulnerable, por lo que adelantaron que en próximos días presentarán una iniciativa ciudadana para que las mujeres que estén embarazadas y en situación difícil, puedan ser apoyadas.

Para finalizar la manifestación, el contingente advirtió a los partidos de los legisladores que votaron a favor del matrimonio igualitario, que en las próximas elecciones no votarán por ellos por traicionar a la familia, por lo que van a trucar su incipiente carrera política. Por otra parte, un hombre con una pancarta que rezaba “abortar es matar” con una pistola pintada, provocó al grupo pro aborto, que lo encaró y le rompió la pancarta.