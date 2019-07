No todos los hospitales inconclusos se terminarán: AMLO

Andrés Manuel López Obrador visitó el hospital rural de la comunidad Cerritos en San Luis Potosí. Foto Presidencia

Cerritos, SLP. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no todas las obras inconclusas de hospitales y centros de salud que le heredaron se terminarán, porque algunas pasarán a formar parte del “cementerio de la corrupción”. No vamos a meter “dinero bueno al malo”, ni derrochar el presupuesto, sostuvo.

Al comentar que se dará mantenimiento a instalaciones sanitarias, señaló que “hay 300 así en todo el país. Nos dejaron un tiradero de obras inconclusas, pero vamos a seleccionar cuáles, porque se hicieron muchas, se iniciaron muchas, no porque hacían falta, sino por el negocio, por la corrupción, por el contratismo y el moche a los funcionarios, sin planeación.

“No es que todas las que están abandonadas, en construcción, las vamos a terminar porque le vamos a meter ahí dinero bueno al malo, tenemos que cuidar el presupuesto.

Decir: ‘A ver dónde sí terminamos’; otras, ni modo, eso es el cementerio de la corrupción. Ahí se van a quedar, porque no vamos a seguir derrochando el presupuesto. Tenemos que ser muy eficientes, tenemos que tener muy buena planeación en todo lo que hagamos”.

Tras recorrer el hospital rural de este lugar, también expresó que le da “gozo que haya crítica, cuestionamiento y polémica porque en las dictaduras nadie habla”, al hablar de las resistencias al cambio.

“Ahora que hay resistencias al cambio y que quieren algunos líderes que se siga entregando el dinero como era antes y que sigan teniendo sus camionetas, como les gusta a ellos, con sus sombreros texanos, sus cintos piteados, ya los conocen verdad, líderes Nylon; quieren que se les siga entregando y si no va a haber movimiento. Somos libres. Que haya movimiento, que haya protestas. Nosotros no vamos a reprimir.

“Cuando fuimos de la oposición, nos reprimieron. Nosotros no vamos a hacer lo mismo, vamos a respetar el derecho de manifestación, el derecho a disentir, el derecho a la crítica moral, pero no vamos a ceder en nada que sea injusto, porque nosotros fuimos rebeldes, pero con causa”.

En las dictaduras, afirmó, nadie habla, “es: ‘Engarrótese ahí, prohibido hablar’, se protesta con los dientes apretados; en la democracia es la crítica, es la diversidad y al final de cuentas luchar por causas justas y luchar por lo que se tiene razón. Si alguien dice: ‘Yo estoy en contra de algo’, y no tiene razón, no va a tener respaldo. Ya cambió esto”.

En este punto, recordó la “rebelión de la Policía Federal” contra la Guardia Nacional, que “supuestamente iba a ser un gran conflicto. Como no tienen razón -porque no se despide a nadie, no se les están quitando prestaciones, fue un asunto político, pensaron que podían afectarnos- no duró nada.

Tomaron carreteras y la misma gente que pasaba en los carros decía: ‘Ya dejen de estar…’ eso, eso. Y se terminó”.

Habían transcurrido unos minutos de que inició su participación, cuando el joven José Luis Gómez Vega llamó su atención cuando por megáfono dijo: “señor presidente”…

López Obrador le dijo: “espéreme ahorita, deja que termine” y siguió con su discurso.

De inmediato un elemento de la ayudantía se acercó al joven para atender su demanda de atención a la violencia e inseguridad en Nicolás Romero, estado de México, donde en 2018 secuestraron a su hermano mayor y aunque pagaron el rescate, lo mataron, explicó en entrevista posterior. Dio cuenta de otros hechos violentos ocurridos en ese lugar, entre ellos el ataque a una menor.

Comentó que el elemento de Presidencia comprometió que el lunes le llamaran para agendar una cita con el secretario de Seguridad Pública, y dicho que sería disciplinado, por lo que no le iba a insistir al presidente.