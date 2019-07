“Consejo de la UAZ debería anular el título de maestría de Soralla Bañuelos”

■ Hubo una falta absoluta de profesionalismo y de seriedad en el trabajo: Moctezuma

■ Afirma docente que “a quienes están al frente de esa tesis se les debe dar una sanción”

El Consejo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), máximo órgano de gobierno de esa institución, debería anular el título de maestría otorgado a Soralla Bañuelos de la Torre, titular del Colegiado de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEN-SNTE), afirmó Miguel Moctezuma Longoria, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo.

“En el caso de Soralla creo que hubo una falta absoluta de profesionalismo y de seriedad en el trabajo académico. Creo que el director de tesis y los lectores tienen mucha responsabilidad de lo que ahí pasó, no debieron haber dejado que se presentara la tesis porque no reunía los requisitos de formalidad ni siquiera en el apoyo de referencias”, dijo.

Consideró entonces que “ese título debería anularse por el bien de la institución, y aunque quienes están al frente de esa tesis sean amigos míos, creo que se les debe dar una sanción, así sea pública”.

Indicó que en este momento la Universidad no tiene autoridad moral cuando busca negociar su problemática financiera con el Gobierno Federal, por lo que situaciones como la ocurrida con la tesis mencionada, afecta mucho a la institución y una forma de corregir es que el Consejo Universitario declare nulidad en el título de la secretaria general de la sección 34 del SNTE, y que realice un nuevo trabajo.

Moctezuma Longoria comentó que el problema reside en que prácticamente no se exigieron requisitos para titularse, y si hubiese una auditoría académica en ese sentido, la institución tendría más problemas.

“A todo este argumento se le puede sintetizar en pocas palabras: esto se llama corrupción académica y no puede llamarse de otra manera. Si eso lo ven normal quienes están al frente de esto, no deben volver a estar al frente de una situación así, porque se ve que son muy laxos y me llama la atención que la Rectoría no les llame la atención para que respeten las normas”, expresó.

Afirmó que si se revisaran las tesis de funcionarios de la UAZ o de funcionarios del Gobierno del Estado se encontrarían muchos casos similares al de Bañuelos de la Torre, pero la develación de este caso puede ser el inicio para que no vuelva a suceder.

Moctezuma Longoria agregó que, aunque se diga que Soralla Bañuelos tenga mucho poder, “yo digo que no puede estar por encima de la vida institucional. Y no es mala fe, a esa señora ni la conozco, pero es simplemente a someterla al rigor académico al que todo mundo somos sometidos”.

Expuso que el trabajo de la dirigente sindical no incluye la postura de los teóricos que han abordado el tema, por lo que la UAZ no debe exponer su prestigio con sucesos como éste y para corregir el Consejo debe anular ese título.