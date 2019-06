Grupos conservadores se manifiestan en la Legislatura contra el matrimonio igualitario

Los manifestantes bloquearon el acceso a la Legislatura ■ FOTOS: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Exigen a diputados de que no se modifique el concepto de matrimonio del Código Familiar

■ Solicitan mesas de diálogo permanente entre ellos y colectivos LGBTTTI con participación de las comisiones de Niñez, Juventud y Familia, Derechos Humanos y Parlamento Abierto

Con lonas y pancartas que contenían mensajes religiosos y en contra del matrimonio igualitario, este martes un grupo de personas bloqueó los accesos a la Legislatura del estado para manifestar su oposición a las iniciativas de reforma al Código Familiar del estado que buscan incluir esta figura en la legislación estatal para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil.

“Matrimonio X+Y”, “Zacatecas a favor de la familia”, “No al matrimonio igualitario” y “La familia como dios la creó” fueron algunos de los mensajes que exhibieron las personas que protestaron en el recinto legislativo.

Sus solicitudes fueron cuatro y la primera fue la exigencia hacia los diputados de que no se modifique el concepto de matrimonio del Código Familiar. Esto, en respuesta a una iniciativa presentada recientemente por el diputado Javier Calzada, quien propuso eliminar este término y sustituirlo por enlace nupcial.

En segundo lugar solicitaron el establecimiento de mesas de diálogo permanentes entre ellos y los colectivos LGBTTTI, en las que estén presentes los diputados que integran las comisiones de Niñez, Juventud y Familia, Derechos Humanos y Parlamento Abierto.

La tercera exigencia fue la de aplicar mecanismos de parlamento abierto, mediante la realización de 12 foros en cuatro regiones del estado, para que se tome en cuenta la opinión de la población, mientras que la última petición fue la de establecer las vías por las que se le dará seguimiento al cumplimiento de estas solicitudes.

Piden consulta pública

Antes de instalar una mesa de trabajo para elaborar la minuta de acuerdos a la que llegaron con los diputados y por la que levantaron la toma, permitiendo el paso al recinto legislativo, algunos de los manifestantes como la ex diputada Iris Aguirre Borrego fueron más radicales al exigir que la inclusión o no del matrimonio igualitario en la legislación estatal debe ser sometida a una consulta popular. Esta propuesta fue respaldada por el resto de las personas que protestaron.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Jesús Padilla, Raúl Ulloa, Eduardo Rodríguez Ferrer, José Guadalupe Correo y Susana Rodríguez, se llegó al acuerdo de aplicar mecanismos y políticas de parlamento abierto durante el proceso de dictaminación de las iniciativas que abordan el tema del matrimonio igualitario.

Esto con el objetivo de “que la ciudadanía sea escuchada, garantizando en todo momento la transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos que se desarrollen” y para ello se acordó realizar “mesas técnicas (…) con la presencia de expertos”, las cuales se llevarán a cabo los días 14 de agosto, 25 de septiembre y 23 de octubre.

Con estas fechas se advierte que la conclusión del dictamen y su posterior votación en el pleno, ya sea a favor o en contra, se aplaza mínimo cuatro meses más, pese al compromiso que los diputados hicieron con los colectivos LGBTTTI de agilizar esta discusión y poder sacar el dictamen antes de terminar el presente periodo ordinario de sesiones.

El segundo acuerdo fue el de desarrollar un foro en cada uno de los distritos electorales federales, tomando como sede las cabeceras distritales ubicadas en Fresnillo, Jerez, Zacatecas y Guadalupe.

Por último, los diputados se comprometieron a informar del avance de los trabajos en las comisiones de manera directa a las organizaciones que se manifestaron este martes en el congreso, a través de notificaciones que serán recibidas por quienes fueron designados como representantes de los manifestantes: Eric González y Antonio Rocha.

“¿Para qué se quieren casar?

No pueden procrear”

Después de hacer públicos estos acuerdos, la ex diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Iris Aguirre Borrego, fue abordada por los medios de comunicación, quien dijo que el objetivo de este movimiento es la defensa de “una familia compuesta por un hombre y una mujer, que pueden procrear según la naturaleza, la biología, tener hijos. Eso es todo, sin agredir a nadie”.

En reuniones previas, los defensores de esta postura habían señalado que no estaban de acuerdo con que las parejas del mismo sexo pudieran casarse bajo el concepto de matrimonio, pero que respaldaban la creación de otra figura que sí lo permitiera.

Este martes su posicionamiento se radicalizó y, en voz de Iris Aguirre Borrego, dijeron estar en contra de que se acuñe otro término y también en contra de los matrimonios igualitarios.

Incluso la ex legisladora lanzó una serie de preguntas para los miembros de la comunidad LGBTTTI: “¿Para qué se quieren casar? ¿Para tener una familia? No pueden procrear. ¿Para qué se quieren casar? La familia tiene un objetivo, ¿cumplen con el objetivo? ¿Qué quieren hacer después, que se les apruebe otra ley para adoptar? Es lo que no entendemos, a dónde quieren llegar”.

Además, Aguirre Borrego consideró que lo que busca la comunidad LGBTTTI no es el cumplimiento de un derecho, sino un privilegio porque quieren “que se haga una ley o se legisle a favor de un sector muy pequeño (…). Ellos están pidiendo un privilegio, que se legisle exactamente lo que ellos quieren (…). Ellos no necesitan casarse para vivir juntos, ya lo están haciendo; no se les está quitando el derecho a nada”.

Sobre los derechos inherentes al matrimonio, como el poder incluir a la pareja en el seguro social o cobrar la pensión en caso de viudez, dijo que “se les está otorgando la oportunidad de que se estudie ese asunto y de que se les otorguen esos derechos (…) pero que no modifiquen el Código Civil en el concepto de la familia o que se agreguen otras situaciones que los beneficien a ellos”.