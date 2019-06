Realizan Primer Encuentro Internacional de Animalistas Protectores ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Diputado impulsa iniciativa ciudadana federal “para bridarles derechos a los animales”

■ Uno de los objetivos, “alzar la voz” para que se aplique la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas: Monserrat Garza

‘El Mijis’ vino a Zacatecas “para crear alianzas” a fin de impulsar una iniciativa ciudadana a nivel federal “para bridarles derechos a los animales”, que llama MIJA (Movimiento Internacional de Justicia Animal).

Para Pedro Carrizales el tema es importante porque “la sociedad está viviendo una crisis” que implica la pérdida de la capacidad para sentir empatía y asombro, dijo.

La violencia en contra de animales es un eslabón más de la violencia sistémica.

“Nos estamos acostumbrando a ver todo tipo de cuestiones como asesinatos y linchamientos. Y el hecho de que se me maltrate y se vulnere la vida de un perro como si no fuera nada…cuando empezamos a ver a gente que exhibe videos crueles donde apuñalan a los animales, donde se los quema…”.

El diputado local de San Luis Potosí por la coalición Juntos Haremos Historia estuvo ayer en Zacatecas para participar en el Primer Encuentro Internacional de Animalistas y Protectores “Porque todos somos seres sintientes”, en el que participó con la conferencia “Los retos de la protección animal en México”.

Recordó que a partir del caso de “Miguelito”, un perro al que con una detonación de pólvora le volaron parte de la quijada, el diputado se dio cuenta de la necesidad de crear una iniciativa que prohibiera las peleas de gallos, de perros y las corridas de toros, que ya promovió en la 62 Legislatura de San Luis Potosí, “pero más que todo eso me di cuenta que había que trabajar en la conciencia social”.

Con MIJA pretende construir una agenda común con los animalistas y “empezar a educar a nuestros hijos”.

“A veces me preguntan que si no hay temas importantes, creo que este es un tema importante, un tema trascendental”, como puede serlo la agenda en materia de seguridad, expuso, porque no puede pretenderse un cambio social sin la capacidad para la empatía, o llevando “a los niños a ver cómo se divierten con el sufrimiento de los animales; debemos de empezar por allí”.

“El Mijis” también compartió con los protectores y animalistas su experiencia de haber sido objeto de atentados contra su vida en dos ocasiones, y haber recibido amenazas de muerte, “por llevar esta voz”.

Su planteamiento a las organizaciones y a la diputada local, Gabriela Pinedo, presidenta de la Comisión Agua Ecología Medio Ambiente y Cambio Climático de la 63 Legislatura, fue pedirles su colaboración, sin protagonismos, para la elaboración de la iniciativa de ley federal mediante la cual los animales tengan derechos, y su respaldo recabando firmas para acompañarla.

Gabriela Pinedo agradeció a los organizadores la iniciativa de construir “una conciencia diferente de convivencia con nuestro entorno y respeto a otras especies”

Criticó la visión de que el ser humano es superior, “dueño y señor del planeta”, pues dijo, “la vida y la historia ha demostrado que esa actitud nos ha llevado a lo que hoy tenemos, condiciones ambientales nunca antes vistas, ya con fecha de caducidad nuestro mundo”.

Añadió que otras generaciones “jamás habrían imaginado que tener tal falta de empatía con nuestro entorno nos iba a llevar a esta situación”.

Dijo también que no basta tener conciencia de que las cosas están mal si no se actúa para cambiarlas.

Habló de una creciente violencia en el mundo y de la necesidad de frenarla desde la empatía con “nuestros prójimos” pero no solo en referencia a los seres humanos sino a todas las especies, pues de otra manera “estamos destinados a desaparecer”.

También coincidente con el rechazo a la violencia que se vive socialmente, y la visión de que la que se ejerce contra los animales tiene en sus perpetradores a violadores, feminicidas, infanticidas y “próximos sicarios de este país”, se pronunció Ethel Frida Herrejón Villa, en representación de Alianza Nacional “Un Millón de Esperanzas”.

Instó tanto a los activistas de las organizaciones de la sociedad civil y a los políticos, de los que dijo, también los hay buenos, a unirse en contra de la violencia, y recordó la reciente muerte del ecologista José Luis Álvarez Flores, defensor del Santuario del mono saraguato.

“Nuestras vidas corren peligro por defender el derecho de los que no pueden defenderse”, agregó y convocó así a la sociedad a levantar la voz para no permitir más delincuencia en México, pues dijo, no debe seguir ocupando el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal.

Otra ley que no se cumple

En el discurso de inauguración, Monserrat Garza, vocera de Animalistas Unidos de Zacatecas, colectivo que organizador el evento cuyos trabajos se desarrollarán hasta el próximo domingo en la Casa de Cultura Zacatecas, expuso como uno de sus objetivos “alzar la voz” para que se aplique la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas.

Dijo que desde que se modificó el 2017 para integrar la figura de maltrato animal no se ha aplicado ninguna sanción administrativa ni se ha puesto a disposición por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado a persona alguna por este tipo de hechos, como también lo establece el Código Penal del Estado de Zacatecas.

“Los casos de maltrato siguen pasando inevitablemente”, dijo en referencia a los recientes envenenamientos masivos de perros en Río Grande y a los que casos de aquellos que han sido atados a las vías del tren para ser mutilados por el convoy.

Precisó que desde 2017 las organizaciones han girado 17 oficios, el más reciente en agosto del año pasado, solicitando a las autoridades, empezando por la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), a la que reprocho su omisión, y a todas las que por mandato la Ley local en la materia tienen que intervenir, para que el ordenamiento se acate.

Por esa razón acudieron en abril pasado con la diputada Gabriela Pinedo para que desde la 63 Legislatura hiciera un exhorto en este sentido.

Agrego que la legisladora es una aliada y el Ayuntamiento de Zacatecas el único que ha estado cercano a las organizaciones de protectores y rescatistas de animales.

Y manifestó que debe replicarse el modelo del Centro de Atención Canina y Felina en las 58 demarcaciones de la entidad.

Agenda a la que instó se sumen las organizaciones locales y nacionales para ejercer presión a fin de conseguirla.

Cultura de bienestar animal

Por su parte Juan Manuel Lugo Botello, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del ayuntamiento de Zacatecas, dijo que la administración que encabeza Ulises Mejía Haro busca generar una cultura de cuidado y bienestar animal sobre todo en los niños, y destacó la realización en nueve meses de mandato de ocho Mascota Fest en los que se han entregado en adopción más de 250 perros y gatos.

Informó que se busca migrar el actual Centro de Atención Canina y Felina a una Unidad de Protección y Bienestar de los Animales, un compromiso que implicará ampliar sus instalaciones para una mejor estancia de los perros y gatos.

Y destacó el ingreso del centro al programa Jóvenes Construyendo el Futuro a instancias de Israel Domínguez Pérez, encargado del lugar, lo que ha permitido que los animales tengan una mejor atención.

Lugo Botello propuso que se implemente un Centro Estatal Canino y Felino con el que colabore la SAMA de Gobierno del estado, pues siendo único en la entidad el municipal de la capital, recibe solicitudes desde otros ayuntamientos para el ingreso de animales sin tener capacidad, así como la creación de una Policía Urbana Animal, que pueda levantar actas a modo de que se controle mejor el cuidado de los animales.

El Primer Encuentro Internacional de Animalistas y Protectores “Porque todos somos seres sintientes”, tendrá entre sus actividades desde las 10 de la mañana para esta sábado y domingo, conferencias, charlas y conversatorios, en las que continuarán participando activistas, profesionistas y organizaciones de diversos países, nacionales y locales.