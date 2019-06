Hay carencias en capacitación, profesionalización y apego a normatividad en tema de cuidado de archivos en el país: Mireya Quintos

Fotos: ALMA RÍOS

La directora del Sistema Nacional de Archivos del AGN mencionó que no hay por qué asustarse si quienes se encargan de estos acervos no cuentan con el perfil, “porque el quehacer archivístico ha sido relegado”

Quintos Martínez visita Zacatecas para participar en Foro Zacatecas frente a la Ley General y Estatal de Archivos, que se realizará en el contexto del Día Internacional de los Archivos y cuyos trabajos iniciarán mañana

Destacó a la entidad de Zacatecas como la primera en armonizar su ley con la respectiva general; ambas que entrarán en vigor el próximo sábado 15 de junio

Aprovechará su estadía en el estado para ir a la BUAZ y conocer más de cerca si se aplicó bien el procedimiento en el caso de los materiales históricos desechados

Mireya Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación (AGN), dijo que ha estado detectando carencias respecto a la capacitación, profesionalización y apego a la normatividad en el tema del cuidado de los archivos en el país.

Agregó que no hay por qué asustarse si quienes se encargan de estos acervos no cuentan con el perfil, “porque el quehacer archivístico ha sido relegado” y no hay archivistas de profesión, un tema que tiene que ver, puntualizó, con la ausencia de estas opciones de formación en las universidades mexicanas en términos generales, ya que la oferta está centralizada.

“Quienes estamos en los archivos somos personas que llegamos por algo, muchos de ellos por casualidad, pero al final del día se comprometieron con la institución, aprendieron de archivo (…) a esas personas hay que llevarles la capacitación y la profesionalización”.

Dijo que en la Ciudad de México hay tres instituciones que tienen esta oferta educativa, la ENAH, la UNAM y alguna escuela privada; “de ahí en fuera son proveedores los que ofrecen el conocimiento”, y en los estados se imparte en San Luis Potosí y Michoacán, último donde se encuentra un campus de la UNAM.

Quintos Martínez también dijo que el estado de Zacatecas “tiene mucha historia que aportar al gran proyecto de memoria, al gran proyecto de desarrollo archivístico nacional” en los temas de minería y religioso.

Destacó a la entidad como la primera en armonizar su ley con la respectiva general, ambas que entrarán en vigor el próximo sábado 15 de junio, y expresó sus expectativas de que sea también una de las primeras en formalizar su sistema estatal de archivos.

La funcionaria se refirió, asimismo, a los materiales del Instituto de Investigaciones Históricas de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) que fueron desechados por Sergio Jiménez Flores, coordinador de Bibliotecas de la institución, hecho que se convirtió en nota nacional al difundirse que entre éstos se encontraban publicaciones periódicas del siglo 19 de valor histórico y que implicó que el rector de la casa de estudios, Antonio Guzmán Fernández, ofreciera una disculpa pública por la pérdida.

Dijo que “hasta para eliminar o destruir tiene que haber un control, una normatividad (…) pero todo tiene que ser transparente y claro”.

“En el caso de la Universidad, sí tuve la oportunidad de enterarme de la noticia; hasta donde nosotros contactamos, tenemos entendido que fue un proceso archivístico que aplicaron y que fue información que no tenía valor histórico”.

Mireya Quintos dijo que aprovecharía su estadía en el estado para ir a la BUAZ, donde estaba agendada para hoy un recorrido, y conocer más de cerca si se aplicó bien, en este caso, el procedimiento, “bajo qué fundamento, bajo qué criterio, cómo lo hicieron”.

Quintos Martínez se encuentra en Zacatecas para participar en Foro Zacatecas frente a la Ley General y Estatal de Archivos, que se realiza en el contexto del Día Internacional de los Archivos.

Los trabajos del evento se realizarán a partir de mañana desde las 9 horas, e involucran tres ejes temáticos: Zacatecas. Avances y retos en materia de archivos, Ley General y Estatal de Archivos, y Archivos Municipales.

Ofreció esta mañana, al respecto, una conferencia de prensa en el vestíbulo de la Legislatura local, acompañada de Héctor Adrián Menchaca Medrano, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias; el secretario de la mesa directiva de la 63 Legislatura, Roy Barragán Ocampo, y Marlene Silva Parga, directora del Archivo del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.´