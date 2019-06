Ante déficit financiero en el estado, la responsabilidad en la contención del gasto es de todos: Mercado

Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ “Cuando no hay recursos suficientes, todos cobran, menos los trabajadores de la educación”

■ Dice que el pago del salario de los maestros del sistema educativo estatal, en la quincena que se avecina, está garantizado

En el contexto actual de déficit financiero en el estado, la responsabilidad en la contención del gasto “es de todos, no solamente del sistema educativo, porque algunos andan con mucha fiesta y resulta que, cuando no hay recursos suficientes, todos cobran, menos los trabajadores de la educación”, afirmó Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).

“Eso es algo en lo que estoy muy contrariada, porque da la impresión de que se focaliza la responsabilidad en el sector educativo. Me parece que es un tema que debemos analizar de manera integral y entonces el gobernador ha tomado medidas de disciplina. No se vale que en educación vayamos conteniéndonos, achicando el segmento estatal, y otros estén creciendo”.

La reestructuración de la nómina en el Gobierno del Estado, anunciado por el titular del Ejecutivo Alejandro Tello Cristerma, para ahorrar recursos y garantizar el pago del magisterio, es una medida obligada debido a que “hay una tendencia de los gobiernos a crecer y así hemos llegado a una situación muy compleja”, opinó

“El gobernador, con una visión técnica, de planeación y de responsabilidad financiera, ha logrado imprimir esa necesidad de contener el gasto, de disciplinarlo, y no cometer los mismos errores que se han cometido por presiones políticas”, expresó.

Mientras tanto, Mercado Sánchez indicó que el pago del salario de los maestros del sistema educativo estatal, en la quincena que se avecina, está garantizado y se les va a pagar “llueva, truene o relampagueé”.

En ese sentido, se pronunció en contra de la estigmatización del magisterio y que sea la educación a la que se le cargue la mano en un momento en que el estado se encuentra en situación de déficit financiero.

En ese sentido, “yo le he pedido al gobernador que hablemos de un déficit estatal, general del gobierno del estado, y entonces que se resuelva de una manera integral, no simplemente de tener ese rencor favorito que es el magisterio”.

Mercado Sánchez comentó que la Legislatura asignó un presupuesto suficiente para educación, pero “se requiere un cambio de lenguaje para que todo el gobierno asuma, porque no se trata de quitarles a otros para pagar la educación, se trata de no pagarles a todos y no solamente a educación”.

Refirió que hay acercamiento cordial con el Gobierno Federal y hay comprensión de la situación en Zacatecas, pues el sistema educativo estatal se originó y creció con apoyo federal.

Es decir, el sistema educativo estatal siempre ha sido soportado con recursos de la federación, y ahora que el gobierno del estado cuenta con una hacienda pública más saludable, el gobernador asumió la responsabilidad de sanear esa relación de dependencia histórico y ha buscado la manera de cerrar la brecha.

“Entonces me parece que hay cosas que hacer del gobierno estatal con una visión de mayor responsabilidad sobre el sistema educativo estatal que se integra por 6 mil 800 trabajadores, un segmento pequeño, y ante la ausencia de recursos, la corresponsabilidad debe ser global”, concluyó Mercado Sánchez.