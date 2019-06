Si el Gobierno Federal detecta corrupción en nómina educativa estatal “yo pongo mi renuncia”: Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ foto: la jornada zacatecas

■ Dice que ya envió a la SEP una solicitud para iniciar una auditoría en esta materia

■ Adelanta que tendrá que enviar a la Legislatura una propuesta para reajustar el presupuesto y reducir los recursos de todos los poderes, organismos autónomos y descentralizados

■ El objetivo es cubrir las próximas quincenas “sin endeudar ni comprometer” a Zacatecas

Si el Gobierno Federal detecta corrupción en la nómina educativa estatal de Zacatecas, “yo pongo mi renuncia en ese instante”, aseguró el gobernador Alejandro Tello Cristerna, después de informar que este martes envió ya una solicitud a la Secretaría de Educación Pública para que se inicie una auditoría a las cuentas de la entidad en esta materia.

Expuso que esta revisión es un primer paso necesario que han expresado las autoridades del Gobierno de la República para que pueda comenzar un proceso de federalización de la nómina de los maestros que ahora dependen del estado.

No obstante, mientras se recibe una respuesta e inician los trámites, el mandatario estatal adelantó que tendrá que enviar a la Legislatura local una propuesta para reajustar el presupuesto y reducir los recursos que ahora tienen todos los poderes, organismos autónomos y descentralizados, a fin de poder cubrir las próximas quincenas “sin endeudar ni comprometer” a Zacatecas. “Creo que todos nos tenemos que solidarizar en un tema de Estado”, concluyó.

Tello Cristerna consideró que esta situación, más que un tema político o de ausencia de respaldo de la Federación hacia la entidad, responde a que “el país está en una dinámica distinta” en la que ya no se puede sólo pedir, sino que deben demostrar que el gasto en nómina es el adecuado.

“Si a mí me detecta corrupción en el ámbito educativo yo le pongo mi renuncia en ese instante pero también no se nos puede cortar con la misma tijera o tasar con la misma moneda por algo que no está sucediendo. Hemos hecho un gran sacrificio (…) y yo estoy tranquilo y abierto a demostrar que la nómina existe, que trabaja, que amerita su pago y que no se puede abandonar a un estado que requiere del apoyo federal”, expuso.