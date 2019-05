Falleció Benjamín Wong, «periodista brillante y valiente»

Benjamín Wong Castañeda. Foto Pedro Valtierra

El periodista Benjamín Wong Castañeda falleció ayer a los 84 años de edad. Dedicó la mayor parte de su vida al ejercicio periodístico y a luchar por una prensa libre, crítica y responsable.

Periodista brillante, valiente , de trayectoria intachable , definen amigos y contemporáneos a Benjamín Wong, nacido en Concepción del Oro, Zacatecas, en 1934, con amplia trayectoria que incluyó puestos de mando en los principales periódicos nacionales.

Se desempeñó como director de El Sol de México en la década de los 70, fue subdirector de El Universal y participó en la fundación de La Jornada, donde fue colaborador y en tiempos recientes asesor de la dirección general de esta casa editorial.

La tarea del periodista constituye un privilegio, en tanto que es espectador de primera fila en la historia de todos los días, pero tiene también la alta responsabilidad de la búsqueda de la verdad, de informar con imparcialidad, el comunicar con rigor, el de ver, escuchar e interpretar, anteponiendo el interés social al personal , escribió hace algunos años, a quien se considera también maestro de varias generaciones de periodistas.

Su esposa Rosalva recuerda que Wong Castañeda comenzó a trabajar desde muy joven en San Luis Potosí en la cadena García Valseca. Ahí inició su carrera periodística. Era la década de los 50 y el coronel José García Valseca, entonces al frente de esa empresa, lo mandó a inaugurar El Sol de Saltillo y tiempo después lo trajo a la Ciudad de México.

Fue por más de 20 años reportero de El Sol de México y trabajó incluso como corresponsal de guerra, por lo que estuvo en Vietnam. Gracias a su talento y disciplina se convirtió en director de la Organización Editorial Mexicana, que en esa época era la más grande cadena de periódicos de América Latina. Se mantuvo en ese cargo hasta marzo de 1977, cuando el entonces presidente Luis Echeverría intervino y quitó la empresa a García Valseca.

Incursionó brevemente en el servicio exterior, entre 1987 y 1988, cuando estuvo en China como consejero político y de prensa de la embajada de México en Pekín.

Su larga trayectoria periodística incluyó también el diario Novedades, fundó la revista Punto en 1986 y fue subdirector de El Universal. Cuando asumió este encargo, el director de ese diario, Juan Francisco Ealy Ortiz, se refirió a Wong Castañeda como un hombre talentoso, con una larga y limpia trayectoria que lo ha distinguido en el periodismo nacional, por su intachable conducta, muy profesional y creativa .

En junio de 1995 recibió el Premio Nacional de Periodismo a la trayectoria, y en el discurso que pronunció en nombre de los premiados –publicado íntegro en La Jornada– definió los parámetros en su actuar:

El periodista no debe ser un amanuense que recoge opiniones ajenas y las reproduce. Es un profesional que informa y ofrece a sus lectores, oyentes o televidentes, su perspectiva de los sucesos. No escribe para sí ni para su editor ni para sus fuentes: escribe para sus lectores o sus equivalentes en otros medios. Rigor, ética e imparcialidad y veracidad son partes inseparables de su responsabilidad, y por hacerlo no debe ser descalificada.

Frente al entonces presidente Ernesto Zedillo fijó la postura que mantuvo en su larga carrera como comunicador: La existencia de una prensa libre es una dimensión de la democracia y una demanda permanente de la sociedad. A los periodistas nos compete ejercerla con responsabilidad, al gobierno respetarla y garantizarla. No puede concebirse un modelo de nación libre si su sociedad no puede verse diariamente reflejada fielmente con sus pesares, sus angustias y sus sueños en el espejo transparente que debe ser la prensa .

En ese junio de 1995, cuando aún no se reglamentaba el derecho a la información, Wong advertía: “No se puede olvidar que la verdad libera y el silencio somete… La información incompleta, la información a medias sobre las grandes cuentas pendientes agrega confusión a la confusión.”

Sus servicios funerarios se llevan a cabo en una agencia ubicada en la calle General Prim, en la colonia Juárez, donde amigos y colegas acompañan a sus familiares. Sus restos serán cremados esta mañana.