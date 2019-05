Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno federal defiende la austeridad fiscal; falso, que está a favor de las grandes mayorías: investigador

Foto: LA JORNADA ZACATECAS

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aunque se dice que rompe con las políticas neoliberales, en realidad defiende la austeridad fiscal, el Banco Central, el Tratado de Libre Comercio y la inversión extranjera, afirmó Arturo Huerta González, investigador y ex coordinador del posgrado en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Opinó que, si no se tiene el control de la moneda, no hay viabilidad para desarrollar proyectos de tecnología, industria, agricultura y empleo con una política de austeridad fiscal o de alta tasa de interés.

Es decir, el Estado debe tener control sobre la moneda para financiar proyectos prioritarios, además que ello no sería inflacionario porque sería encaminado al incremento de la capacidad productiva, que a su vez permitiría una mayor demanda y un mayor gasto público.

Por el contrario, “mientras siga el sector financiero trazando la política económica a su favor, no tenemos viabilidad alguna de crecimiento ni de recuperación de un proyecto de nación. Yo no sé de qué cuarta transformación está hablando el nuevo gobierno, porque lo económico no es viable”.

Es decir, “se siguen con las mismas políticas económicas que nos han llevado a que el país no crezca y que el país no nos pertenezca. El Plan Nacional de Desarrollo atribuye a los problemas de corrupción la falta de crecimiento económico, pero ésta es producto del neoliberalismo y de los preceptos de ‘más mercado, menos Estado’, la libre movilidad de mercancías y la reducción de la participación del Estado en la actividad económica”, expuso Huerta González.

Refirió que el problema de corrupción existe en todos los regímenes económicos, y aunque se erradicara la corrupción en México los problemas seguirían precisamente porque se preserva la misma política económica que los ha generado.

El mismo Plan Nacional de Desarrollo señala que un gobierno popular está a favor de los intereses populares, pero si ello fuera cierto no se habría aprobado la iniciativa de Hacienda sobre las reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual le otorga amplias libertades a las empresas administradoras de los fondos para el retiro, las cuales son las beneficiarias y no los trabajadores.

“Entonces es falso que el gobierno está a favor de las grandes mayorías, porque se sigue favoreciendo al sector financiero, al grado que la política de austeridad fiscal solamente se implementa para mandar señales a los mercados financieros internacionales de que el gobierno está encaminado a incrementar su ahorro para el pago de la deuda”.

En consecuencia, el Gobierno federal está disminuyendo inversión y gasto para que el superávit primario, el ahorro fiscal, sirva para pagar la deuda a costa de la restricción de la actividad económica.

Durante su visita a Zacatecas para participar en eventos académicos, el especialista presentó una conferencia titulada Los desequilibrios regionales y la desigualdad social en México, en la que expuso que, ante el presupuesto restrictivo federal que afecta las regiones, estados y municipios, éstos se han dado a la tarea de estimular la entrada de

inversión extranjera y otorgar concesiones mineras y de playas a los hoteles internacionales.