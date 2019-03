Personas con autismo son excluidas en servicios de educación y salud

Advierten que es difícil el acceso a la educación para niños con autismo ■ foto: la jornada

■ El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

■ Emma Lisset López presentará iniciativa para obligar, por ley, a que en esa fecha todos los edificios públicos se iluminen con luces azules para hacer visible este trastorno

El rechazo en las escuelas, negándoles la inscripción, la falta de atención en las instituciones de salud y la exclusión por parte de la sociedad. Ésta es la realidad que enfrentan las personas que viven con autismo y sus familias en la entidad.

El próximo 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y la organización Trabajando por la Esperanza y el Autismo en Zacatecas advirtió sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población que se encuentra dentro del espectro autista.

Estas denuncias se realizaron durante una conferencia en la que la diputada Emma Lisset López Murillo anunció que este martes presentaría una iniciativa para obligar, por ley, a que en esa fecha todos los edificios públicos estatales y municipales se iluminen con luces azules para hacer visible este trastorno.

La presidenta de esta organización, Ana Lilia Sosa, señaló que la asociación, que ahora integran 60 familias, se conformó por la necesidad de “buscar mejores oportunidades para nuestros hijos en el ámbito social, escolar y laboral, y así lograr una mejor calidad de vida para ellos”.

Expuso que “continuamente” afrontan situaciones de intolerancia y falta de inclusión, e incluso en ocasiones agregó que hasta han atravesado episodios de maltrato; todo lo atribuyó al desconocimiento que existe en torno a este trastorno.

Por ello, entre las luchas que están dando se encuentra la de lograr que sus hijos con autismo sean aceptados en el sistema escolar, donde sostuvo que debe trabajarse desde el gobierno para que haya maestros y psicólogos capacitados para atenderlos.

Añadió que se requiere que los tratamientos para este trastorno sean gratuitos, otorgados en las instituciones públicas de salud, al igual que ocurre con otras enfermedades. Esto, apuntó, debido a los precios elevados que tienen las terapias, aunadas a los medicamentos en caso de que se requieran por algún otro padecimiento asociado al autismo.

Para ejemplificar la falta de conocimiento sobre el espectro autista, Vanesa Lemus, otra integrante de la organización, señaló que debido a que las personas, tanto niños y jóvenes como adultos, no son capaces de expresar su incomodidad o inconformidad ante una situación tienden a hacer lo que comúnmente se denominaría “berrinche”.

No obstante, no se trata de un episodio de este tipo sino parte del trastorno, aunque la sociedad no lo entienda de esta forma, apuntó; “somos señalados tanto padres como niños de maleducar a los niños, que no los estamos atendiendo y educando pero llega un punto en que los dejamos que terminen con su frustración, los abrazamos y continuamos, pero la gente no entiende que ésta es su condición, que así vamos a vivir las 24 horas del día”.

Por su parte, la diputada López Murillo indicó que, pese a que en Zacatecas existe ya una ley de protección a este grupo vulnerable, se estarán realizando mesas de trabajo para elaborar reformas a las leyes de educación y salud, a fin de garantizar todos los derechos a las personas con este trastorno.

La gravedad de que no se apoye con los tratamientos, precisó, es que muchos padres de familia optan por no considerarlos para sus hijos porque son “difíciles, costosos y prolongados”, mientras que resaltó que en el ámbito educativo se buscará establecer capacitaciones y formación específica para que los maestros sepan cómo atender a este grupo.