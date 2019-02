En el tema de matrimonios igualitarios se pide respeto a la sociedad: Mejía Haro

Ulises Mejía Haro recibió en la capital al embajador de Austria en México, Franz Josef Kuglitsch ■ foto: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS

Ulises Mejía Haro, alcalde de la capital, pidió respeto a la sociedad respecto al tema de los matrimonios igualitarios, después de que se realizara el primer matrimonio civil de una pareja de mujeres el pasado fin de semana. Y aunque las opiniones en contra de estas uniones son respetables, se debe tomar en cuenta que se está actuando conforme a la ley.

Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha aclarado que es inconstitucional que en los estados se siga manteniendo la figura de matrimonio en los códigos familiares, como una institución exclusiva entre hombre y mujer, y enfocada a la procreación.

Los legisladores deben hacer el trabajo que les corresponde, asumir su responsabilidad y reformar en su momento el código familiar del estado, y esta posibilidad se pueda abrir para todos los municipios.

Asimismo, en los tratados internacionales que tiene México, respecto a estos temas, se indica que no debe haber discriminación a personas por situaciones de discapacidad, por religión, ideología política, preferencias sexuales, entre otros.

“Pedimos mucho respeto a la sociedad. No es un tema de pensamiento de uno u otro, sino de hacer valer la Constitución. No es lo que yo piense, soy representante de una institución, esto es un servicio público que no se le puede negar a nadie en una ciudad incluyente actuando con discriminación”, dijo el alcalde.

Aclaró que no hubo resistencia por parte del juez del Registro Civil, Rafael Pedroza, al no ser él quien celebró esta unión, pues el secretario del ayuntamiento, Juan Manuel Rodríguez Valadez, solicitó por motivos personales ejercer su derecho a fungir como juez en esta unión.

Mejía Haro agregó que los ciudadanos encontrarán en el ayuntamiento las puertas abiertas, incluyente y en el que se garantice respetar los derechos humanos, porque no hay diferencia entre los ciudadanos ante la ley.

Visita diplomática

Con el compromiso de difundir el patrimonio municipal de Zacatecas, el alcalde capitalino, Ulises Mejía Haro, recibió en la capital al embajador de Austria en México, Franz Josef Kuglitsch, para estrechar lazos de hermandad que traigan beneficios a la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, se informó en un comunicado.

Con la visita del representante diplomático, Zacatecas podrá proyectarse en la Unión Europea para atraer mayor turismo y derrama económica a la capital del estado, al continuar estrechando los lazos de cooperación internacional.

“Estamos trabajando arduamente para que sea un Patrimonio Mundial y no solamente sea una declaratoria, sino que el mundo entero se entere, comprenda y se enamore de lo que tenemos en Zacatecas”, expresó el presidente municipal, quien destacó que para dar a conocer a Zacatecas es necesario salir no solo al interior del país, sino a nivel internacional, para que la capital se conozca en otros destinos.

“Hoy recibimos al embajador de Austria en México, que también es su área de jurisdicción en Centroamérica y es ahí donde tenemos que llevar a Zacatecas, la proyección en diferentes países generará una mejor economía para nuestra ciudad”, destacó el alcalde Ulises Mejía Haro.

Finalmente, el presidente municipal de Zacatecas resaltó la importancia de mostrarnos orgullosos de nuestro Patrimonio Mundial, “no solo por sus edificios, sino también por su gente y tradiciones”.