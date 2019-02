Spauaz desiste de realizar huelga; votaron mil 732 profesores

El plebiscito se realizó en calma ■ fotos: la jornada zacatecas

■ Docentes deben mantenerse unidos, independientemente del resultado del plebiscito: Martínez

■ Hay inconformidad porque Gobierno Federal sólo ofrece 3.35% de aumento salarial

■ El sindicato, dispuesto a ser auditado; “profesor que no cumpla se tendrá que ir”

■ Dice que aún no son entregadas las cargas de trabajo en las diversas unidades académicas

Con 43.76 por ciento de votos a favor (758) y 56.24 por ciento en contra (974) en el plebiscito realizado este martes, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) se desistió de la huelga a la que había emplazado para este 20 de febrero

Luego de concluir con la contabilización de votos, Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, informó que del total del padrón de 2 mil 934 docentes, votaron mil 732 y por lo tanto el procedimiento fue válido, pues la participación representó el 58.87 por ciento.

“El resultado es no a la huelga, Una vez que esté el convenio de desistimiento, nos trasladaremos a la Junta de Conciliación para que de fe del desistimiento. No es consuelo, pero la universidad Nicolaita no estalló a huelga y en la Metropolitana hay huelga pero sin ofrecimiento”, dijo.

Convocó a los profesores universitarios a mantenerse unidos independientemente del resultado del plebiscito, y que en el convenio de desistimiento se prioricen las demandas para que haya continuidad a todas las exigencias.

El dirigente sindical destacó que en el proceso nadie fue coaccionado, es decir, todos tuvieron la información suficiente y con base en ello votaron por el no estallamiento de huelga.

Martínez Arteaga refirió que, a pesar del resultado, hay mucha inconformidad entre los maestros, debido a que “lo que “está ofreciendo el Gobierno Federal es una minucia: 3.35 de incremento salarial, pero a la vez hay mucha zozobra, mucho temor, mucho miedo”.

Recordó que el Gobierno Federal autorizó la asignación de 250 millones de pesos en diciembre pasado, por concepto de recursos extraordinarios para la UAZ, pero advirtió que este año no habrá ese tipo de apoyos.

“Eso tiene algo bueno, porque el Spauaz está en disposición para ser auditado, y a cada profesor una auditoría administrativa y académica, y aquel profesor que no cumpla se tendrá que ir, como los aviadores. Yo no soy la autoridad, pero que bueno que venga alguien externo para decir que alguien no cumple”, indicó.

Incluso, Martínez Arteaga dijo que no es necesaria una auditoría, sino aplicar el Contrato Colectivo, para darse cuenta que “mucha gente no cumpliríamos, porque hay profesores que tienen un solo alumno, y hay grupos con más de 40”.

En el transcurso del día, los docentes se dieron cita para votar en el plebiscito sin inconvenientes; muchos se mostraron escépticos sobre los logros que podría lograrse con una huelga.

“Como está la situación en el país, una huelga no beneficia mucho. Mejor hay que buscar soluciones de otra forma para que toda la ciudadanía no se vea afectada con una huelga”, expresó una maestra luego de votar en las instalaciones del Spauaz.

Otro profesor comentó que todas las demandas de carácter económico ya estaban resueltas, pero a futuro seguirá la incertidumbre. Además, se desconoce los términos reales en que el Rector firmó el convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Comentó que muchos docentes están inconformes porque prevalece el problema de la seguridad laboral y porque no se han entregado las cargas de trabajo en las diversas unidades académicas.

En los pasillos del sindicato los maestros también manifestaron que la presión que se puede ejercer a través de una huelga no siempre es eficiente, y por el contrario, afecta el desarrollo académico de la institución.

“Toda medida de presión es oportuna, pero hasta ahora creo que hemos presionado desde el trabajo en el aula, logrando las acreditaciones y los niveles de reconocimiento de las instancias evaluadoras y ello debe forzar a las autoridades para atender las diferentes necesidades”, dijo otro de los docentes luego de votar.