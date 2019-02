Agradece AMLO a Trump visión sobre su gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pronunciando su discurso sobre el Estado de la Unión en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington, ayer 5 de febrero. Foto La Jornada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue -en el segundo informe anual sobre el estado de la nación ante el Congreso- “bastante respetuoso de nuestro gobierno, y eso se lo agradecemos porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”. No obstante, reconoció que “había preocupación ayer por el mensaje”.

Hubo algunos señalamientos, pero es su derecho, “es su visión”, pero fue respetuoso, insistió en la conferencia de prensa matutina.

López Obrador no quiso polemizar sobre el señalamiento de Trump de que más caravanas organizadas avanzan hacia Estados Unidos, y que ciudades mexicanas, para no tenerlas ahí, ayudan a transportarlas a la frontera norte, por lo que ha ordenado el envío de otros 3 mil 750 soldados a la frontera sur.

“Respetamos el punto de vista del presidente Trump, pero no vamos a polemizar. Dijo gobiernos que facilitan el transporte de migrantes, hay una larga explicación sobre esto, pero no vamos a contradecir. Yo ayer explicaba que hay, como es natural, una confrontación política bastantte respetuosa, con urbanidad, entre republicanos y demócratas. No nos va nos a meter en eso. Respeto, respeto y respeto”, señaló.

El titular del Ejecutivo dijo que en la frontera sur de México se está organizando la migración, al pedirle a los migrantes de Centroamérica que se inscriban de manera voluntaria en un registro, lo que no todos han aceptado, para “atenderlos mejor, defenderlos, respetar sus derechos humanos”. Además de que “se les están entregando alimentos, medicamentos; se les está atendiendo”.

Y el fondo de todo esto, sostuvo, es el programa que impulsa su gobierno para el desarrollo en Centroamérica y en México, planteamiento “que estamos haciendo al gobierno de Estados Unidos. Afortunadamente lo están recibiendo”, dijo.