“Repetir la calumnia mil veces no la convierte en verdad”: Fox

El ex presidente Vicente Fox retuiteó la primera plana de ‘La Jornada’ referida a los señalamientos del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Imagen tomada de @VicenteFoxQue

Ciudad de México. El ex presidente Vicente Fox dijo que repetir la mentira y la calumnia por mil veces no la convierte en verdad, luego de retuitear la primera plana de La Jornada referida a los señalamientos del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en torno a que el ex panista impidió marcar las gasolinas para evitar su robo.

En redes sociales Fox Quesada escribió: Repetir la mentira y la calumnia por mil veces NO la convierte en verdad. Invito a esta administración y a AMLO a conducirse con la verdad y a dejar a un lado distracciones y justificaciones y atender el problema de desabasto de gasolina con todas sus gravísimas consecuencias.