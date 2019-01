“No tengo empacho” en que el proyecto de la Presa de Milpillas se vaya a consulta: Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ foto: andrés sánchez

■ Afirma que tendrá que realizarla la Federación, que aportará los fondos para la obra

■ Pidió al secretario de Gobierno enviar un escrito a las autoridades federales solicitando que les informen “cómo, cuándo y dónde realizarán la consulta y enviarán resultados

■ Adelantó que en próximos días acudirá a Jiménez del Teul para conocer de primera mano los motivos de las personas que están en contra de la presa

“No tengo ningún empacho; ya lo dijo el presidente, que se vaya a consulta”, aseguró el gobernador Alejandro Tello Cristerna ante la posibilidad de someter a una consulta ciudadana el proyecto de la Presa de Milpillas.

Aunque sostuvo que no está a favor de que un gobierno someta a consulta todos los temas, en este caso dijo que sí se hará, pero tendrá que llevarla a cabo el Gobierno Federal debido a que el origen del recurso que se invertirá en la construcción de la presa provendrá de la Federación.

Inclusive expuso que en días pasados le pidió al secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, que enviara un escrito a las autoridades federales solicitándoles que les informen “cómo, cuándo y dónde van a llevar esa consulta y cómo nos van a hacer llegar los resultados”.

Expuso que, de acuerdo con la información que han obtenido, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podría estar lanzando en marzo la licitación para aplicar los más de 500 millones de pesos que ya hay etiquetados para este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por ello, dijo que “vamos contra el tiempo; yo espero que ahora en febrero hagan esa consulta y nos den el resultado”.

El mandatario estatal sostuvo que “nunca iré sobre los derechos de nadie” y adelantó que en próximos días acudirá al municipio de Jiménez del Teul para conocer de primera mano los motivos de las personas que están en contra de esta presa.

Concluyó que “el Gobierno del Estado no tiene absolutamente nada que esconder y sí decirle a la ciudadanía que es mi obligación pugnar por que tengan agua”, ya que calculó que “la vida aproximada del agua” para Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo es de entre 5 y 7 años.

En otro tema, el gobernador hizo referencia a la figura de la revocación de mandato y recordó que en su campaña se comprometió a irse, si no cumplía sus promesas.

“Yo firmé una serie de compromisos con la ciudadanía y está a la vista lo que he cumplido y lo que todavía no cumplo”, expuso y añadió que la revocación de mandato es un tema nacional que no debe usarse “en el ámbito político ni tratar de aniquilar a quien no forma parte de tu partido”.

Haciendo referencia al punto de acuerdo presentado en la Legislatura local el pasado martes, en el que se le estaría solicitando al mandatario que se someta este año a una revocación de mandato, hizo un llamado para que “no utilicemos las tribunas para tratar de aniquilar a quien no piensa como tú. En este país tiene que haber pluralidad”.