Medicina, Agronomía y Música de la UAZ realizarán paro laboral el lunes 28 de enero

Reunión del Comité de Huelga del Spauaz ■ foto: la jornada zacatecas

■ Acción se tomará en caso de que directores no entreguen carga de trabajo al personal

■ Rectoría, a la espera de recibir recursos por parte de la Federación para pagar adeudos

Las unidades académicas de Medicina, Agronomía y Música podrían realizar un paro laboral el lunes, día en que inician las actividades escolares en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ello en caso que los directores no entreguen la carga de trabajo del personal académico.

Esa situación se denunció este jueves en el Comité de Huelga del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), ya que no hubo avances en la entrega de las cargas de trabajo en dichos centros, por lo que se decidió parar labores en caso que la situación se mantenga hasta ese día.

Durante la reunión, Patricia Aguilar, docente de la Unidad Académica de Medicina, denunció que los problemas que enfrentan los docentes por la falta de cargas de trabajo obedecen a prácticas de corrupción.

“El problema que tenemos en la UAZ es que la Universidad fue tomada por un grupo y se hace del poder. En el caso de Medicina nunca se entregan cargas, el delegado se hace de contubernio del director y lo sabemos”, dijo.

En Medicina, informó que se está realizando un curso de Anatomía, de 10 a 13 horas, dirigido a alumnos que reprobaron dicha asignatura y cuyo costo para cada uno de ellos es de mil 300 pesos.

“¿Saben quién recoge el dinero? El mismo maestro que imparte los cursos. No hay recibos. Son 160 alumnos, ¿cuánto dinero están recibiendo? Cerca de 220 mil pesos, y hasta el momento no les han dado recibo. Ese es el coto de poder que se está permitiendo”, cuestionó.

Aguilar señaló que Rectoría no se ha pronunciado al respecto y tampoco el Spauaz, a pesar que en el Contrato Colectivo de Trabajo que dice que no se permite recibir dinero para brindar enseñanza. “Por eso no nos quieren dar dinero. No hay transparencia, hay robo, hay lucro con el aprendizaje”.

Sobre el pago de adeudos de parte de Rectoría, el secretario general del sindicato, Pedro Martínez Arteaga, informó que no hay novedad alguna y la administración central sólo notificó que espera la ministración de recursos de parte de la Federación “para estar en condiciones de realizar los ofrecimientos correspondientes y dar cumplimiento a las prestaciones devengadas por el personal académico”.

Consideró que, aunque regular o poco avance, en la asignación de cargas de trabajo, existe, mientras que en casos particulares se está trabajando para atender cada una de las problemáticas.

Hubo propuestas para llevar a cabo un paro laboral el lunes, para exigir la entrega de las cargas de trabajo en todas las unidades académicas, pero finalmente se decidió que lo hicieran únicamente los centros donde continúa el problema.

En el caso de Agronomía, se expuso que a los docentes “no nos satisface hablar de ‘avances’, porque el director así se la ha pasado, con un avance, y después hace las asignaciones como le da su condenada gana. Así como hablan de avances, se necesita de un ultimátum y que haya transparencia”.