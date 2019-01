Inicia programa de precios de garantía para la comercialización de granos básicos

El objetivo es beneficiar a 2 millones de productores; cientos de campesinos acudieron al evento que presidió AMLO ■ foto: andrés sánchez

■ Los objetivos, rescatar el campo y lograr la seguridad alimentaria

■ Se pagarán14 mil 500 pesos por tonelada de frijol y abarcará las cosechas de 300 mil agricultores

Con los objetivos de rescatar el campo y lograr la seguridad alimentaria del país, este viernes inició formalmente el programa de precios de garantía para la comercialización de granos básicos, con un evento realizado en Zacatecas y encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Las metas de esta estrategia las expuso el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, quien agregó que el de los precios de garantía es uno de los cuatro programas estratégicos de esta dependencia, aparte del crédito ganadero, la producción para el bienestar y la producción de fertilizantes.

Los beneficiarios del programa de precios de garantía, dijo, serán más de 2 millones de productores y recalcó que no se trata de una política asistencialista, sino que lo que se pretende es “dar certidumbre al esfuerzo de los campesinos y recompensar su trabajo”.

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, la cual estará instalada en Zacatecas, quien dio los detalles del programa. Dijo que los precios de garantía no son generalizados, sino que tienen dos objetivos precisos que son el combate a la pobreza, apoyando a los pequeños y medianos productores, y el fomento de la autosuficiencia alimentaria.

En el caso del frijol sostuvo que, a partir de este viernes, quedaron instalados los primeros centros de acopio; siete de ellos estarán en Zacatecas y tres en Durango. El precio de garantía de este grano será de 14 mil 500 pesos por tonelada y el programa abarcará las cosechas de 300 mil agricultores quienes, destacó, ya no tendrán que vender su producción a 8 o 9 pesos el kilo.

En cuanto al maíz, destacó que los “acaparadores” lo compran en 3.50 pesos el kilo, pero el precio de garantía del programa iniciado este viernes será de 5 mil 610 pesos por tonelada.

Agregó, en este caso, que “para que no lleguen engañando, compren a pie de parcela al campesino y luego se beneficien con eso, se apoyará a los productores con el flete para que lleven la cosecha hasta el centro de acopio”. Aquí, el beneficio será para un millón 700 mil campesinos.

Para trabajar en la autosuficiencia alimentaria, Ignacio Ovalle destacó que se estarán apoyando también los cultivos de arroz y trigo, pues en el primero de los casos el 85 por ciento de lo que se consume en el país es importado y en el segundo el porcentaje es del 70.

Por ello, el precio de garantía del arroz será de 6 mil 120 pesos por tonelada y el del trigo alcanzará los 5 mil 790 pesos. Todo, insistió, con el objetivo de “depender menos el extranjero”.

En cuanto a la forma en la que se realizarán los pagos, el funcionario federal dijo que serán de inmediato; “en el momento en que entreguen la cosecha, una vez verificada la norma, se les va a pagar. Si no hay internet en la bodega, al día siguiente lo tienen depositado en sus cuentas y, si no tienen cuentas o tarjetas, se les va a pagar en efectivo. No van a tener que esperar una semana, 15 días, un mes; se va a pagar de inmediato”.

En segundo lugar, precisó que los pagos se realizarán directamente al productor, sin intermediarios, para lo que se utilizará el censo que están levantando los servidores de la nación para la entrega de las tarjetas del bienestar.

Asimismo, el secretario informó que para que no haya engaños y los coyotes no se hagan pasar por pequeños o medianos productores se están estableciendo mecanismos de contraloría social para que los mismos beneficiarios verifiquen que quienes entren al programa sean realmente campesinos; “todos los demás, no se presenten porque serán rechazados”, concluyó.