Autoridades de la UAZ no han cumplido a cabalidad con aplicación de mayores medidas de seguridad

En octubre de 2017, miles de universitarios marcharon para exigir justicia por el feminicidio de Cinthia Nayeli FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

No hay seguimiento para implementación de mecanismos de prevención: Bruno Esquivel

Advierte que no hay avance alguno en el esclarecimiento del feminicidio de la estudiante universitaria Cinthia Nayeli

No se tiene una propuesta integral, y a pesar de que hay académicos con propuestas, dispuestos a colaborar, pero no son ejecutadas por el Rector: FEZU

Luego del feminicidio de Cinthia Nayeli, quien cursaba la preparatoria en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), las autoridades no han cumplido a cabalidad con la implementación de mayores medidas de seguridad, mientras que los estudiantes poco a poco han dejado en el olvido los casos de violencia contra alumnos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

Bruno Esquivel, de Fuerza Universitaria Autónoma (FUA), manifestó que en lo general no hubo seguimiento para la implementación de mecanismos de prevención, y solamente en algunas unidades académicas hubo acciones para mejorar la seguridad de los alumnos.

Aunado a ello, no hubo colaboración en el sentido que “al principio hubo interés por parte de los estudiantes, pero fue momentáneo y de parte de las autoridades igual, por lo que no se ha trabajado en un protocolo bien establecido”.

Por ejemplo, dijo que en su momento se habló de regular o restringir el acceso de personas ajenas a la Universidad, pero hasta el momento ello no se ha trabajado en ningún espacio de la institución.

Refirió que no ha habido avance alguno en el esclarecimiento del feminicidio de Cinthia Nayeli (ocurrido en octubre de 2017) y otros casos de estudiantes que poco a poco han quedado en el olvido, lo que se debe a que no ha habido seguimiento.

Esquivel recordó el caso de dos alumnos de Veterinaria que fueron asesinados en Calera, el caso de otros alumnos de Derecho y el de un docente de la Unidad Académica de Artes, en cuyo caso no se han encontrado a los verdaderos responsables,

También expuso que no ha habido mucha organización de los estudiantes para su autoprotección, pero se ha hablado de la posibilidad de crear redes para que los jóvenes se apoyen a sí mismos en el transporte, por ejemplo, que alguno que cuente con vehículo pueda trasladar a algunos otros que se encuentren en la ruta hacia su escuela.

Sin embargo, todo ha quedado en consejos y no se han implementado medidas constantes, no se han emprendido acciones de parte de las autoridades para mejorar la seguridad de los alumnos universitarios.

Desde su punto de vista, tampoco ha habido buena colaboración entre las autoridades de Gobierno del Estado de la Universidad, porque fuera de los campus donde ocurren los incidentes y ahí la facultad no es de la UAZ.

En ese sentido, Esquivel indicó que “esperamos tanto de las autoridades universitarias como de estudiantes y autoridades locales que haya una verdadera vinculación, sobre todo considerando que aun cuando se tomen medidas internas en la UAZ, mucho de lo que ocurre es afuera de la institución”.

Margarita Ramos Mier, presidenta del Frente de Estudiantes Zacatecanos Unidos (FEZU), comentó que después del incidente de Cinthia Nayeli se realizaron pláticas y foros de autocuidado para los estudiantes, pero después ya no hubo seguimiento.

“Ese es el problema que no se tiene una propuesta integral, y a pesar de que hay académicos con propuestas, dispuestas a colaborar, pero no son ejecutadas por el Rector y no hace su papel”, puntualizó.

Expuso que los estudiantes saben que existe el crimen organizado y bandas delictivas que pueden hacer algún daño a la comunidad estudiantil, pero el gobierno no actúa en consecuencia y la Rectoría de la Universidad también incurre en omisión porque tampoco ha implementado estrategias puntuales.

Aseguró que nunca se realizaron los protocolos que se habían anunciado y escuelas como Agronomía, Veterinaria, y otras, siguen estando aisladas y no hay medidas de seguridad para los jóvenes.

Indicó entonces que en los campus no hay cámaras de seguridad ni personal de vigilancia, por lo que no hay seguimiento de las acciones que se anunciaron el año pasado luego del incidente con la alumna de preparatoria, aunque el hecho ocurrió fuera de las instalaciones de la UAZ.

Ramos Mier también afirmó que no es que la violencia haya rebasado la capacidad del Estado, como lo ha declarado el gobernador, sino que las autoridades han sido omisas, mientras que la sociedad civil es la que se ha organizado para mejorar sus condiciones de seguridad mediante mecanismos de autocuidado por colonias o grupos sociales como los estudiantiles.

“Creemos que es la falta de una política pública seria. No creo que haya quedado rebasado el gobierno, sino que es la estrategia la que ha fallado y por eso hacemos un llamado a que el gobernador asuma su responsabilidad”, puntualizó.