47 cuerpos de zacatecanos han sido repatriados desde Estados Unidos

En lo que va del año 47 zacatecanos residentes en Estados Unidos fallecieron y sus cuerpos fueron repatriados a sus comunidades de origen.

El titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), José Juan Estrada Hernández, dijo que este programa de apoyo para traer a territorio estatal a las personas que pierden la vida en el país vecino del norte es uno de los dos que no tiene un techo presupuestal.

“Son las cosas más humanitarias”, dijo y agregó que la segunda acción que tampoco tiene un límite de recursos es la de Corazón de Plata, que busca reunir a familias de migrantes que durante años no han podido verse.

Este 2018 precisó que esperan terminar con una cifra de repatriación de cuerpos similar a la de 2017, cuando se hicieron 90 traslados, y añadió que la mayoría de los casos ocurren en los meses finales del año.

El funcionario apuntó que los fallecimientos se dan por circunstancias muy variadas, pero puntualizó que en los casos de asesinatos o situaciones irregulares el tiempo que tardan en llevar a cabo la repatriación del cuerpo es mayor.

Explicó que la primera atención la reciben por parte de los consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense. Estas oficinas dijo que tienen relación con algunas funerarias en las que incluso se les puede subsidiar con más apoyos o conseguir precios preferenciales.

Estrada Hernández indicó que el apoyo del Gobierno estatal se enfoca al traslado del cuerpo desde la frontera hasta la comunidad de origen del zacatecano fallecido.

No obstante, expuso que en muchos casos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se cubren los gastos desde la ciudad donde tuvo lugar la muerte de la persona hasta la frontera o también el traslado en avión hasta Guadalajara o la Ciudad de México.