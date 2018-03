Mi salida de la Fepade fue ilegal, reitera Santiago Nieto; se abstiene de dar más declaraciones

Foto: La Jornada / Archivo

El ex funcionario visitó Zacatecas para asistir a un evento por invitación de Semujer

A su salida del evento Violencia Política Contra las Mujeres en Zacatecas: Avances y retos frente a las elecciones 2018, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reiteró que su salida de ese organismo fue ilegal.

El ex funcionario federal se reservó de dar declaraciones a los medios de comunicación, alegando que desviaría la atención del tema por el cual hizo presencia en el estado de Zacatecas, invitado por la Secretaría de las Mujeres (Semujer).

“Les agradezco mucho el interés, pero creo que no podemos desviar la atención del punto central de este evento. Yo creo que la violencia que existe en México en contra de las mujeres es uno de los elementos más nocivos de la democracia”.

Respecto a que la Presidencia de la República desmintió las declaraciones de Santiago Nieto, hechas en el Wall Street Journal, acerca de que el entonces oficial mayor de Gobernación, Jorge Márquez Montes, le ofreció dinero para que guardara silencio por el caso Odebrecht, el ex titular de la Fepade expuso: “Yo lo único que podría decir es que mi salida de la fiscalía fue ilegal como lo he planteado, pero que ya no había condiciones para mi regreso”.