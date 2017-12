Meade, involucrado en HaciendaGate: Morena; debe investigarse, dice Tello

Alejandro Tello Cristerna ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ López Obrador dijo que José Antonio Meade está involucrado en este caso

Ante la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario ejecutivo del PRI a nivel nacional, y de las acusaciones que involucran directamente al ex dirigente tricolor Manlio Fabio Beltrones Rivera en el desvío de recursos públicos para campañas electorales, el gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró: “Qué bueno que se esté investigando y que se vaya hasta el fondo”.

En entrevista con los medios de comunicación, el mandatario sostuvo que este es un “tema delicado” y reconoció que tiene una “muy buena relación” con el ahora señalado por estos presuntos delitos cometidos en el estado de Chihuahua, ya que fue candidato cuando Beltrones Rivera era líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Debido a estos lazos que hubo en materia electoral, el mandatario estatal puntualizó que en ese momento todo fue transparente y que “yo estoy a la orden de cualquier tema de investigación”.

Además, consideró que esta situación debe poner en alerta a los estados para cuidar y manejar correctamente los recursos públicos; “es un llamado también muy importante a todos los estados y a sus arcas públicas o sus tesorerías de ser muy cuidadosos, muy pulcros” durante el próximo proceso electoral.

Al respecto, sostuvo que “yo no voy a hacer boquetes financieros, yo no voy a hacer desvíos” de dinero para las elecciones de 2018, sino que insistió en que quien quiera enfocarse al ámbito político deberá hacerlo con recursos propios.

“Quien corra políticamente y electoralmente, corre por una vía; mi gobierno corre por otra. El 2018 debe ser de mucho trabajo, de resultados, pero no de un gobierno volcado para sacar candidatos oficiales y yo lo puedo garantizar con los hechos ustedes, lo van a poder constatar en el día a día”, aseguró.

El gobernador afirmó que en el pasado se dieron operaciones de este tipo pero insistió en que en esta administración, durante el proceso electoral ya en curso, no habrá injerencia gubernamental.

En este sentido, recalcó que “es cierto, no podemos hacernos ajenos a la realidad. En el pasado existían cargadas, existían operaciones y muchas de ellas salieron a la luz. En mi gobierno no va a suceder. (…) Yo no voy a hacer ahí movimientos anómalos o a generar boquetes financieros al estado por un tema electoral”.

Tello Cristerna aseveró que se blindarán los programas de gobierno para que los recursos no sean usados en la campaña de ningún candidato porque “no me quiero ver involucrado absolutamente en nada de ello y que gane quien quiera la ciudadanía que gane”.

López Obrador se suma a polémica

Andrés Manuel López Obrador se sumó a la polémica generada por el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, a quien la Fiscalía de Chihuahua culpa de haber participado desvío de recursos públicos a favor del Revolucionario Institucional.

El tabasqueño señaló José Antonio Meade encubrió desde la Secretaría de Hacienda los desvíos millonarios para financiar campañas electorales del PRI. Pidió investigar a “los de arriba”.

Este viernes el PRI exigió a la Procuraduría de Justicia de Sonora que se inicie una investigación en contra de Damián Zepeda, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), a quien acusa de presuntamente desviar recursos del gobierno sonorense para financiar su campaña por la alcaldía de Hermosillo.

El nuevo escándalo de corrupción involucra a un intocable del PRI: César Duarte Jáquez. El ex gobernador es juzgado por un gobierno panista, el de Javier Corral Jurado. Tiene 10 órdenes de aprehensión en Chihuahua y una más en la Fepade, pero la Procuraduría General de la República (PGR) no ha pedido su extradición y el PRI no le ha quitado sus derechos.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó al líder panista de desviar alrededor de 700 millones de pesos mientras se desempeñaba como diputado federal entre 2012 y 2015. El PAN dijo que el PRI está desesperado.

López Obrador dijo que Meade actuó como “tapadera” de Luis Videgaray, quien ahora se desempeña como secretario de Relaciones Exteriores. “Esto lo autorizó Videgaray y, desde luego, al entrar Meade a la Secretaría de Hacienda sabía de este enjuague, de esta componenda, de esta corrupción”, aseveró en Zimapán, Hidalgo.

Desviación de fondos públicos en el PRI es un

hecho con mucha antigüedad y generalizado: Medina

“La desviación de recursos públicos hacia el PRI es una hecho con mucha antigüedad y muy generalizado. Eso es algo fuera de toda duda. Lo novedoso es la modalidad concreta, el modus operandi que parece sí ser distintivo de este sexenio, que es el del modelo que podemos denominar: Estafa Maestra”, dijo Luis Medina Lizalde, líder de la fracción de Morena en la 62 Legislatura.

La asignación de recursos desde dependencias federales para luego desviarlos mediante la creación de empresas fantasma utilizando como intermediarias a instituciones de educación superior y dependencias estatales “es la marca sexenal”.

La reiteración del modelo “Estafa Maestra” apareció ahora en la confesión del ex secretario de Hacienda del gobierno del también ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, “en donde están implicados Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, según las versiones que se han dado a conocer”.

Esto dijo, se acumula al caso Odebrecht donde el que fuera secretario de finanzas de la campaña de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, habría recibido 4 millones de dólares al momento de iniciarla.

Al respecto del escenario que plantean todos estos indicios judiciales y periodísticos, Luis Medina Lizalde aseveró que hay dos actores de primera línea que no pueden alegarse ajenos a los hechos, uno de ellos el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el otro, quien busca constituirse en su sucesor abanderado por el PRI, José Antonio Meade.

“El primero por ser jefe político del equipo al que pertenece Luis Videgaray y el propio Meade”, y este último porque habiéndolo relevado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “tuvo la posibilidad de descubrir las triangulaciones de recursos públicos”.

Aunque el diputado local dijo que hay que reclamar que se haga una investigación a fondo al respecto que debería ampliarse “a todas las elecciones” que se celebraron en 2015 y 2016, ya que “urge” el deslinde de responsabilidades y un castigo ejemplar no para los personajes “que cumplieron instrucciones en función de su jerarquía sino de los verdaderos autores intelectuales de este atraco a la sociedad”, también advirtió que “estamos ante un grave problema porque el Poder Judicial está secuestrado por la consigna política”.

Expuso que hay muchos ejemplos que lo exhiben así, entre ellos, la absolución del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés del delito de delincuencia organizada, luego que la PGR no impugnara el amparo en que un juez le suspendió dicho cargo, y el desistimiento de la misma Procuraduría General de la República a la apelación que interpuso Elba Esther Gordillo ante un tribunal que había autorizado su prisión domiciliaria y que permitió que la ex dirigente del SNTE arribara a su casa la madrugada del sábado pasado.

“Todo ha sido viciado; demuestran que tienen un Poder judicial que acata las consigna del poder político, no en todos los casos pero sí en los que son importantes para el poder”.

Observó que todo esto “configura un escenario de prueba para el nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)”, pues tanto el Partido Acción Nacional como el Movimiento de Regeneración Nacional han interpuesto denuncias por el tema HaciendaGate.

“Entonces, no hay un verdadero estado de derecho, pero este tipo de denuncias están ayudando a construirlo porque la gente está tomando conciencia de este mal y ese es el primer paso para resolver un problema, la conciencia de su existencia”.

Puntualizó que no es en balde que sucedan esos hechos porque se está acumulando una gran presión ciudadana nacional e internacional para que se modifique ese estado de cosas. “Para que se erradique esa enorme corrupción y termine de morir el régimen mafioso que gobierna a los mexicanos. Porque ya en estos momentos todos somos víctimas”.

Medina Lizalde añadió entre estas víctimas al gran capital, pues dijo, para nadie es un secreto que “el pastel energético” que le ofreció el Pacto por México (PRI-PAN-PRD) a los inversionistas extranjeros “es un pastel clavado de espinas que se llaman huachicoleros”, y que buena parte de las gasolineras establecidas en territorio nacional tienen que surtir gratis combustible a los vehículos de los cárteles.

“Entonces hay un problemón que tiene su común origen en que se nos gobierna un régimen fincado en la corrupción que brota de las élites políticas” como lo muestra el HaciendaGate, “un escándalo que toca el corazón del poder político”, ya que no involucra a “actores de reparto sino a actores estelares del sistema político”.

Sobre cómo este nuevo escándalo de presunta corrupción fortalece las suspicacias en torno a la celebración de unas elecciones históricas, ofreciendo un escenario difícil de acometer, dijo que “el único modo de entrarle es con mucho compromiso con la legalidad”.

El Movimiento de Regeneración Nacional “desplegará sus esfuerzos” para obtener la victoria electoral en 2018 con Andrés Manuel López Obrador “dentro de la más estricta observancia a la legalidad, con plena conciencia de que vamos a enfrentar la guerra sucia más intensa de todas las que ha habido en nuestro país”, enfatizó.

El empeño deberá hacerse con “toda la conciencia de que nos enfrentamos a una fiera herida, arrinconada y temerosa, y por lo tanto muy peligrosa, porque ellos tienen plena conciencia de que su candidato nació desinflado y permanece desinflado”.

Dijo que el grupo Atlacomulco y el régimen en que se ha instalado “necesita el escudo de un gobierno afín porque los negocios que hicieron han transcendido a la opinión pública internacional: La Casa Blanca, Odebrecht, OHL, la súbita cancelación del proyecto ya asignado del Tren México-Querétaro, el nuevo Aeropuerto –de la Ciudad de México-. Y en todo eso es el mismo grupo el que tiene participación”.

Expuso que hay una gran presión sobre México para que el país ingrese entre las naciones que se rigen por la legalidad.

“Hay una gran presión contra el capitalismo salvaje que se enseñorea en nuestro país, por eso la alternativa que está convenciendo a gente de diversos modos de pensar es la alternativa que representa Andrés Manuel López Obrador, que ha construido una base social con muchas diferencias y con muchos puntos de vista, pero coincidente en la necesidad de instalar en el poder una voluntad contra la corrupción”.