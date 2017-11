Spauaz le niega la prórroga a la Rectoría; hoy será el plebiscito

La Asamblea General del Spauaz se llevó a cabo en dos sesiones n foto: martín catalán lerma

Hoy se realizará un plebiscito para determinar si estalla o no el movimiento de protesta

Buscan garantizar las quincenas de fin de año y los aguinaldos

Aseguran que se continúa con el reordenamiento administrativo

En 2016 la UAZ no recibió recursos extraordinarios de fin de año

Luego de llevar a cabo una Asamblea General y una reunión de Comité de Huelga, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) rechazó la solicitud de Rectoría de prorrogar 15 días el emplazamiento a huelga, por lo que este martes se realizará un plebiscito para determinar si estalla o no la huelga en la Máxima Casa de Estudios.

Durante la Asamblea General, realizada en dos sesiones, hubo docentes que se pronunciaron a favor de prorrogar el emplazamiento a huelga, ello con el argumento de ganar tiempo para resolver más casos individuales y esperar algún anuncio del Gobierno Federal respecto al otorgamiento de recursos extraordinarios.

De acuerdo con esa postura, la prórroga no significaría renunciar a la huelga, sino esperar a que haya avances en las gestiones que se realizan y con base en ello definir si es viable el movimiento huelguista, además de que este no garantizaría que se resuelva la problemática.

El argumento de quienes se manifestaron contra la prórroga, es que la Rectoría previó esta situación durante todo el año y por lo tanto no podría resolverlo en un plazo de 15 días como lo solicitó.

Además, si el Spauaz se espera hasta el 23 de noviembre para estallar la huelga, ésta ya no será viable porque en esa fecha prácticamente ya no hay clases en la Universidad y por lo tanto no habrá impacto alguno.

También hubo cuestionamientos sobre cómo podría afectar la prórroga en el próximo emplazamiento a huelga por revisión contractual que debe depositarse antes del 15 de diciembre próximo.

Abel García Guizar, por ejemplo, comentó que la prórroga era conveniente porque permitiría atender y resolver casos particulares que se incluyen en el emplazamiento, y eso no significaría que se renuncie a la huelga, sino que solamente se recorre la fecha de posible estallamiento.

Martín Ornelas manifestó la necesidad de diferenciar los recursos económicos que el Estado debe otorgar a las universidades y las cuestiones que sí corresponde al Rector resolver, como el tema de las cargas de trabajo, en donde los directores recurrentemente incurren en irregularidades.

Insistió en la importancia de una auditoría académica para revisar la función de todos aquellos que fueron contratados en la administración rectoral de Francisco Javier Domínguez y Armando Silva, porque “yo no digo que no hagan nada, pero tenemos que saber si esos mil 300 tienen una carga y si se justifica o no”.

Aunado a ello, expuso que en caso de autorizarse la prórroga de 15 días, será necesario que se le exija al Rector que cumpla con las demandas que le corresponde a él y a los directores atender. “Por eso estoy a favor de la prórroga, porque se podría avanzar más”.

Por el contrario, Carlos Reveles aseguró que lo que propone la Rectoría a través de su solicitud de prórroga del emplazamiento, es que el Spauaz renuncie a la huelga y para ello solamente pretende ganar tiempo.

Propuso entonces que se respete el procedimiento, que este martes se realice el plebiscito para favor o en contra de la huelga, de manera que la prórroga solamente sería un tiempo inútil.

Algunos de los docentes que participaron en la asamblea discutieron sobre la facultad de la Asamblea General de definir si se aceptaba o no prorrogar el emplazamiento, pero al no haber quórum, se acordó suspender el encuentro y que este prosiguiera por la tarde. En caso de seguir sin la cantidad necesaria de personas, sería el Comité de Huelga el responsable de determinarlo.

Enrique Viramontes manifestó que era necesario que la mayoría de los docentes conozca la solicitud de prórroga del Rector, porque “yo los escucho a ustedes y no estoy seguro que lo que diga ese documento es lo que están discutiendo”.

De lo contrario, si continuaba la desinformación entre los docentes, el Comité de Huelga y el Comité Ejecutivo se quedarían solos en la toma de decisión de prorrogar o no el emplazamiento a huelga, motivo por el cual la asamblea se suspendió y continuó por la tarde.