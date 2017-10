Convoca Rectoría a reunión urgente por la falta de recursos

El Rector asistió a la Asamblea General del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) n fotos: La Jornada Zacatecas

Animadversión del Gobierno Federal hacia la UAZ es por administraciones anteriores: Guzmán

El plan es formar una comisión que se integraría a la coordinación de posibles movilizaciones junto con otras cinco universidades que enfrentan problemas financieros

En Asamblea General del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), el Rector Antonio Guzmán Fernández convocó a una sesión, con carácter urgente, del Consejo Universitario, para definir acciones y medidas institucionales frente al déficit financiero que pone en riesgo el cumplimiento de compromisos contractuales y el pago de salario en lo que resta del año.

Uno de los puntos de la orden del día de dicha sesión, dijo, será la conformación de una comisión de universitarios cuya función será integrarse a la coordinación de posibles movilizaciones junto con integrantes de otras cinco universidades del país que enfrentan la misma situación.

Durante su intervención en la asamblea, el Rector afirmó que la animadversión del Gobierno Federal hacia la UAZ, en específico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es por las administraciones anteriores, no por la actual que él encabeza.

“A esta administración le han tocado situaciones inéditas, que no le habían pasado a ninguna otra antes: a un mes de haber tomado posesión de la Rectoría, en el mes de octubre, a la Universidad le notificaron por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la retención de impuestos al salario por 126 millones de pesos. Y lo comento porque, si ustedes se acuerdan, la justificación de las administraciones anteriores para no pagar la seguridad social es porque estaban pagando los impuestos; y eso no sucedió”.

Guzmán Fernández también recordó que la administración pasada firmó un convenio con el ISSSTE en marzo de 2016, donde se hizo el reconocimiento explícito del adeudo de la Universidad con esa institución, con un calendario de pagos y una serie de compromisos que no quedaron soportados financieramente y, aun así, la administración ha hecho el esfuerzo de pagar.

Asimismo, manifestó que su administración es la primera que no ha recibido recursos extraordinarios para cerrar el año y, además, la UAZ está normada por la Ley de Disciplina Financiera que faculta a la administración tributaria a ejecutar cobros sobre el subsidio.

Respecto a la situación financiera actual, informó que queda pendiente hacer el pago de los impuestos de diciembre de 2016, y de todo lo que va de 2017. Desde el mes de mayo no se ha abonado al ISSSTE, y con el Spauaz, se ha pagado la prima post-jubilatoria y la indemnización por defunción.

Por otra parte, expuso que desde febrero pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo una convocatoria para sanear las finanzas de las universidades, abatir los pasivos y poder operar con un déficit manejable.

Según Guzmán Fernández, las propuestas que se trabajaron están contenidas en un documento que se entregó recientemente al Spauaz y que contempla el reconocimiento de plazas u horas y un programa de pago de prestaciones en una sola emisión y aseguró que ninguno de los planteamientos trabajados viola el Contrato Colectivo de Trabajo.

Sin embargo, señaló que ese proyecto de reordenamiento administrativo se interrumpió debido a los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otros estados del sur del país, lo que derivó en la necesidad de enviar, junto con otras universidades, una carta abierta al Presidente de la República para solicitar ampliación de sus presupuestos.

“El contexto y la coyuntura que me está tocando vivir como protagonista de la administración rectoral, muchas administraciones que me antecedieron no la tenían”, expresó.

Por otra parte, informó que el pago de la segunda quincena de octubre, este viernes, depende de que el Gobierno Federal adelante a la UAZ el subsidio correspondiente al mes de diciembre.

Durante la asamblea, docentes le reprocharon al Rector la incapacidad de gestión, por lo que solicitó a los docentes encontrar un punto de coincidencia a pesar de las diferencias que prevalecen al interior de la Universidad.

Hubo quienes afirmaron que sigue habiendo contrataciones irregulares, mientras que hay profesores que cobran salarios de funcionario, de forma que demandó a las autoridades universitarias cambiar actitudes.

Miguel Moctezuma Longoria reiteró en la necesidad de un pacto de unidad entre todos los actores y grupos políticos al interior de la Universidad para definir las medidas que sean necesarias para resolver la crisis financiera.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, propuso una gran marcha universitaria en la Ciudad de México, a la cual se podrían sumar integrantes de otras instituciones educativas afectadas, incluidas las que firmaron el desplegado.

Para concluir, Guzmán Fernández puntualizó que, en caso de que no se otorguen recursos extraordinarios para cerrar el año, la UAZ no quedaría en quiebra técnica, sino en una situación de insolvencia financiera.

SEP, pago millonario por renta de instalaciones

Mientras varias universidades del país enfrentan problemas financieros en el cierre de año, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, planea mudar las instalaciones de la dependencia a su cargo a un inmueble ubicado en Coyoacán y cuyo costo sería de 34 millones de pesos mensuales.

Integrantes de la Bancada de Morena afirman que el contrato de arrendamiento de ese edificio es por cinco años, lo cual significaría un derroche de 2 mil millones de pesos, cantidad que podría utilizarse para la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos de septiembre o para sanear las finanzas de las universidades en condición de crisis financiera.