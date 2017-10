La Gualdra 311 / Desayuno en Tiffany’s, mon ku / Cine

Los pasados 11 y 12 de septiembre tuvo lugar en la facultad de Letras de la Universidad de Lisboa el Simposio internacional “Women in Iberian Cinema”. Este evento marcó un hito importante en el desarrollo de los estudios de género sobre cine. Su objetivo consistió en echar luz sobre los diversos papeles que las mujeres han podido desempeñar, y siguen desempeñando, en el ámbito cinematográfico, ya sea como actrices, ya sea como productoras, guionistas o cineastas. Este tipo de proyectos pretende ante todo hacer visible la presencia femenina en el seno de la industria cinematográfica y, de hecho, la palabra “invisibilidad” o sus derivados aparecieron en no pocas ocasiones en el título o en el cuerpo de las ponencias.

El simposio, que se desarrolló de forma simultánea en dos anfiteatros, reunió a más de treinta investigadores procedentes de diferentes países (Portugal, España, Inglaterra, Francia) que expusieron los resultados de sus trabajos respectivos, permitiendo un tratamiento global de la temática, así enfocada en sus múltiples facetas. Su originalidad consistió en la dimensión comparatista que propició al incluir a la vez la cinematografía española y la portuguesa, un enfoque poco adoptado a pesar de las similitudes que comparten ambos países a nivel de su trayectoria histórica.

Otra característica importante del simposio fue la voluntad de proponer una reflexión al margen de los paradigmas del cine de autor para privilegiar el estudio de la representación de las mujeres en determinados géneros cinematográficos, incluidos los subgéneros menos estudiados como el cine de ciencia ficción o gótico, como lo hizo la profesora Hilary Owen en la primera conferencia plenaria, “Monsters, Mutants and Maternity: The Politics of the Posthuman in the Cinema of Teresa Villaverde, Solveig Nordlund and Raquel Freire”. También se planteó la necesidad de revisar conceptos como el de “pionierismo”, lo cual fue el objeto de la segunda conferencia plenaria dada por la profesora Begoña Soto Vázquez y titulada “Superar el pionerismo. Algunos datos y relatos posibles. Sobre la contribución de las mujeres al cine español”. La revisión de este concepto se relaciona con la necesidad de tomar en cuenta la actividad de las mujeres anónimas que en la etapa del cine mudo también tomaron parte en la industria cinematográfica, ya sea como público, ya sea como profesionales.

Al margen de estas dos conferencias, el simposio abarcó aspectos muy variados, entre los cuales se pueden destacar: los modelos de feminidad en el cine fascista de los años 40, del tardofranquismo y de la Transición, la labor de algunas mujeres españolas o portuguesas en el cine (Isabel Coixet, Margarita Cardoso) o en cines regionales como el vasco y el gallego, así como en televisión (Pilar Miró), las imágenes de estrellas (Corina Freire, Marisol). De forma más puntual, intervinieron estudios sobre la prensa cinematográfica, el cine de animación y las series televisivas.

También se presentaron dos proyectos de investigación, el primero sobre la cineasta Bárbara Vírginia cuya labor se desarrolló entre Portugal y Brasil (Paula Sequeiros y Luísa Sequeira), y el segundo sobre la representación de la mujer en el cine de los orígenes (Ángel Quintana), financiado por el Ministerio de Ciencia y Economía y que reúne un grupo de investigadores de seis universidades españolas.

Por su diversidad a la vez temática, formal y metodológica, las ponencias enriquecieron los estudios de género vinculados al cine e invitaron también a seguir avanzando en este campo, en el que todavía queda mucho por hacer.