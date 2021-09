Un “error” provocó caída en aplicación y cajeros, dice BBVA

Ciudad de México. Un “error” al actualizar los sistemas de BBVA durante la madrugada del domingo provocó que ayer millones de personas no pudieran utilizar su aplicación o retirar dinero de los cajeros automáticos, informó este lunes la institución financiera.

De acuerdo con la institución financiera, al tratarse de una falla interna, los datos y la información de los clientes no se vieron afectados, además que el banco ya opera con total normalidad.

“Hubo un error interno, nuestro, no tiene nada que ver con ningún factor de tipo externo, no surgieron anomalías de afuera… Lo que tuvimos fue que, de la madrugada de sábado a domingo, empezamos a hacer una serie de adecuaciones, entre 1 y 3 de la mañana. Todo esto que quisimos hacer fue para reforzar los servicios tecnológicos del banco, sufrieron afectaciones, porque se generó un problema que se causó en la ejecución de las actualizaciones al software”, dijo Jorge Terrazas, director de Comunicación e Identidad Corporativa de BBVA México, a medios de comunicación.

“Fue un problema nuestro, interno, que nosotros mismos podemos haber provocado por un error en la actualización de los software. Estamos apenados y comprometidos con los clientes…Reconocemos el error que tuvimos y no hay ningún tipo de afectación en ninguno de los datos o información de los clientes del banco”, precisó en videoconferencia.

Las actualizaciones que se intentaron hacer, mencionó, se hicieron con el fin de fortalecer la alta capacidad para operar transacciones que se tiene en los sistemas del banco de cara a finales de año.

“Queríamos preparar y robustecer los sistemas del banco, tuvimos el problema que fue un error y se convirtió en un problema de transaccionalidad. Lo que hicimos fue revertir todos los cambios y dejamos los sistemas como estaban el sábado pasado. A las tres de la tarde, cuando hicimos la reversión completa a los sistemas, empezamos con un proceso de diagnóstico que fue complicada, tuvimos cientos de personas del Banco en México y a nivel mundial para estabilizar el sistema, impactos en temas de aplicación y cajeros automáticos, desde las 21:00 horas de ayer el banco ya estaba estable”, apuntó.

El vocero detalló que hasta el momento se hacen más estudios para saber “qué fue lo que causó” los problemas, pero hasta ahora “no tenemos transacciones pendientes, no tenemos mayor información sobre los impactos, no hay ningún comercio que no se le haya hecho el abono por transacciones en tarjetas que los clientes hicieran ayer”.

“El banco amaneció normalizado, los sistemas están con un comportamiento regular, todos los servicios están estables, las sucursales están operando normalmente, los cajeros automáticos también. Los sistemas operan de manera absolutamente regular, y el resto de las aplicaciones y procesos de un banco en centros de contacto, conexiones y banca privada está bien. El SPEI está estable, no hay una transacción pendiente”, agregó.