Jefe de Estado Mayor de EU temía que Trump diera un golpe

Washington. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, temió a fines del año pasado que el entonces presidente, Donald Trump, aboliera la Constitución para retener el poder, algo que comparó con la toma del Reichstag en 1933 por Adolf Hitler, según un nuevo libro.

Milley vio en la negativa de Trump a aceptar la derrota ante Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020 como una posible señal de su intención de retener el poder por cualquier medio, según extractos del libro de los periodistas del diario The Washington Post, Carol Leonnig y Philip Rucker, divulgados este jueves por el periódico y la cadena CNN.

“Este es un momento como el del Reichstag… El evangelio del Führer”, dijo Milley a sus asesores del Pentágono, según los autores del libro, titulado I Alone Can Fix It (Yo puedo arreglarlo solo).

Milley ya se había resistido a principios de año al deseo de Trump de llamar a los militares para enfrentar las protestas contra el racismo en varias ciudades. Eso lo llevó a desconfiar de las motivaciones de Trump, especialmente después de las elecciones, cuando el mandatario comenzó a reemplazar a altos funcionarios, incluso en el Pentágono, con leales cercanos a pesar de que solo le quedaban semanas en el cargo.

El libro, que saldrá a la venta la semana que viene, constituye la visión más inquietante expuesta hasta el momento sobre cómo se percibió dentro del gobierno la negativa de Trump a aceptar su derrota electoral.