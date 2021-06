El único eslabón donde se va a romper la cadena de violencia va a ser en la niñez: Martín Letechipía

Martín Letechipía Alvarado ■ FOTO: ALEJANDRO ORTEGA NERI

■ Apostarle a este sector no es un adorno, no es un lujo, es parte de la construcción de una sociedad más crítica, afirma el titiritero, psicólogo y trabajador de la cultura

“Yo lo he dicho hasta el cansancio, yo creo que el único eslabón donde se va a romper la cadena de violencia va a ser en la niñez; apostarle, entonces no es un adorno, no es un lujo, es parte de la construcción de una sociedad más crítica, más creativa y más compasiva y eso lo da el arte”, dice el titiritero, psicólogo y trabajador de la cultura, como él se denomina, Martín Letechipía Alvarado, quien se encuentra preocupado ante la ausencia de proyectos de políticas públicas en pro de las niñas y los niños y su derecho al arte y la cultura, en vísperas de una nueva administración estatal.

En México, dijo en entrevista para La Jornada Zacatecas, hay 40 millones de niñas y niños y no hay una cultura de la niñez aun cuando hay leyes que los protegen, convirtiéndose en un problema que los infantes, por tanto no son sujetos de derechos porque ni las propias leyes de cultura, las reglas de operación, las dinámicas y los programas de las instituciones son vinculantes, y eso es grave, aseveró.

“Yo no veo que la Secretaría de Educación, Turismo, los institutos municipales y el instituto de cultura en general, puedan vincular o articular proyectos que al final de cuentas sí sean efectivos en la práctica para beneficio de niñas y niños. Y no hay una obligatoriedad de cumplir con la ley, y tampoco son representados en el congreso; a mí me preocupa la Ley de Crianza Positiva que propuso la compañera Alma (Dávila Luévano) y no avanza, no es posible. No hay en la visión de los gobiernos en general ni de los municipales, esa visión de por fin darse cuenta que si no se atiende a la niñez, vamos a continuar igual en muchos temas”.

“Me pueden llamar que soy soñador en ese sentido, pero sí creo fervientemente en la cultura como arma de transformación”, dijo Letechipía, pero agregó que definitivamente tiene que ser una acción bien articulada, incluso, refirió que él propondría que así como hay un ombudsman de los derechos humanos, así debería haber uno exclusivamente para cuidar los derechos de las niñas y los niños, alguien que esté pendiente y pueda denunciar los hechos a nivel institucional.

Asimismo, dijo que el nuevo gobierno necesita darse cuenta de no solamente se debe apuntar a la formación de un público para que sean consumidores, sino para que sean “hacedores de un patrimonio de la cultura”. Pero se tiene que planear bien, advirtió, porque si no va a fracasar nuevamente todo, por lo que deben ser tomados en cuenta la gente que lleva años trabajando en este sector que a fin de cuentas son los conocedores de la realidad.

“Sí veo la situación difícil porque por supuesto que se necesita replantear y reestructurar muchas cosas, pero estoy seguro que si le apuestan a la cultura popular, al trabajar con niñas y niños, cambiaría mucho la situación. Ya basta de estar comprando más y más armamento, de estar equipando más policías y contratando más policías, por qué no contratan 20 o 30 artistas para que estén con la gente, por qué no se toma en cuenta esto en prevención del delito, no ya hasta que ya esté el problema. Hay algo a lo que no se resisten los niños y niñas, y es a un artista y un deportista. No se necesitan eventos de relumbrón que a final de cuentas son para el turismo, la clase media y rica, eso es preocupante”.

Y estas políticas bien apuntadas son más necesarias después de la pandemia en la que los niños han estado aislados, pero a decir de Martín Letechipía Alvarado, está demostrado que el arte es una herramienta fabulosa para este tipo de situaciones, por lo que el nuevo gobierno debería de hacer precisamente un proyecto en el que estuviera incluido el arte como una forma de terapia, el arte que cura.