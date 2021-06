Iniciativa de reforma a ley de Issstezac contiene “conceptos ordenadores que lesionan los derechos de los compañeros”: Óscar Castruita

Líderes sindicales que integran la Junta Directiva del instituto se pronunciaron, este martes, en contra de tal iniciativa entregada por Gobierno estatal a la Legislatura local

El secretario general del SNTE 58 sostuvo que no habrá aprobación en tanto no haya consenso, consulta y parlamento abierto con los 25 mil trabajadores y con la ciudadanía

Líderes sindicales que integran la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) se pronunciaron contra la iniciativa de reforma a la ley de este organismo que entregó el Gobierno del Estado a la Legislatura local.

Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expresó que “estamos en contra de toda propuesta que lesione el interés superior de los trabajadores que históricamente han aportado al instituto y que hoy están en la zozobra de la modificación a la ley vigente del 2015”.

Expuso que la iniciativa de reforma contiene “conceptos ordenadores que lesionan los derechos de los compañeros”, motivo por el que los sindicatos realizarán las acciones que sean necesarias para evitar su aprobación.

“Nuestra posición es categórica de no a la aprobación de la iniciativa presentada a la Legislatura en tanto no haya consenso, no haya consulta y no se genere un parlamento abierto con los 25 mil trabajadores y con la ciudadanía, porque el tema del Issstezac es un tema público en el que todos estamos involucrados”, dijo.