No celebro la separación de los Beatles, fue muy difícil para mí: Yoko Ono

El ex Beatle quería explorar nuevos sonidos. En la imagen, la pareja en 1969. Foto Afp

Ciudad de México. El 13 de septiembre de 1969, John Lennon tocó en el festival Toronto Rock and Roll Revival con el nombre de Plastic Ono Band. Por primera vez aparecía en el escenario con su esposa Yoko Ono. Habían estado juntos desde 1967, aunque dentro y fuera del complejo industrial-cultural de los Beatles, la artista japonesa permaneció como figura divisora.

Esa noche en Canadá, mientras tomaba su lugar junto a su marido, Ono estaba unida artísticamente con quien probablemente era el mejor compositor del mundo, pero los fans de Lennon seguían sin aceptarla.

“No sé nada de eso. Todavía no siento que los fans de John me acepten”, respondió Ono en una entrevista de hace 11 años.

“No sé quiénes son realmente sus fans, y quién lo es realmente de John y Yoko. Entonces, cada vez que hago algo –un álbum u otra cosa–, nunca pienso en quién va a escucharlo. Es una pérdida de tiempo. Nunca lo sabría.”

En el que habría sido el cumpleaños 69 de su difunto marido, el 9 de octubre de 2009, ella estaba en Islandia. Como guardián protector de la llama de Lennon, Yoko develaba la Imagine Peace Tower, una columna de luz disparando al cielo que había conceptualizado por primera vez en 1967. La obra, de su autoría, permanecería encendida durante dos meses, hasta el 8 de diciembre, día en que Lennon fue asesinado en Nueva York en 1980.

Ese otoño, Ono también acababa de lanzar su álbum Between My Head and the Sky, producido por su hijo Sean y firmado por la Plastic Ono Band. El nombre había permanecido inactivo desde que ella y Lennon lo usaron para la compilación Shaved Fish de 1975. El concepto de Plastic Ono Band era anterior a su encuentro con Lennon.

Invitada a realizar algún tipo de concierto en Berlín, la artista de vanguardia decidió que “simularía lo popular de la banda: tendríamos cuatro puestos de obras de arte plásticas, y cada soporte contendría una grabadora dentro. Esa era mi banda. Luego, cuando nos reunimos, le dije: ‘Oh John, recibí una invitación a Berlín’”, relató, recordando cómo después le dijo al Beatle que su instalación satírica también contaría con portacepillos de dientes de plástico y pastillas de plástico”. Él reaccionó: “Deberías llamarlo Plastic Ono Band”.

“¡Sólo así! ¡Es tan rápido!”, se maravilló Ono, todavía hablando en presente de un hombre que entonces tenía 29 años de muerto.

Los meses posteriores al final de los Beatles, Lennon “estaba muy contento con Yoko, y antes estaban trabajando sin parar en su campaña de paz, comenzando con su protesta de cama en Ámsterdam en 1969, luego casándose y saliendo de luna de miel. Era muy creativo, nunca dejó de hacer cosas. Todos los Beatles tenían enormes reservas de energía”, declaró Richard DiLello, asistente de prensa del grupo inglés en su compañía Apple Corps en una nota publicada en The Independent bajo la firma de Craig McLean.

Tres sencillos

DiLello, también autor del libro Apple Insider The Longest Cocktail Party, relató que “John estaba en un muy buen lugar. Dio forma a tres sencillos en solitario, Give Peace a Chance, Cold Turkey e Instant Karma!, ninguno de los cuales aparecería en Plastic Ono Band. Fue una declaración poderosa como cabría esperar de John Lennon. Y fue tan diferente…”

Por otro lado, él quería explorar nuevas cosas. Ese sonido casi punk, señala, fue representativo del deseo del músico de Liverpool de plantar una bandera en una nueva dirección musical, “especialmente a raíz de sus sesiones con Arthur Janov y la terapia de gritos primarios. Eso abrió la puerta por un periodo completamente diferente en su vida, dejando salir a todos los demonios.

“Esa terapia permitió a John hablar de cosas que le eran importantes y que nunca antes había sido capaz de poner en canciones”, dijo DiLello, “algo que no encajaba en el formato de la banda. Todo esto fue muy personal. Tenía muchos demonios a los que tenía que dirigirse, desde su infancia cuando había sido abandonado por su madre y su padre. Luego pasó a ser el tipo más famoso del mundo. Tenía mucho con qué lidiar en un tiempo muy corto.”

El músico e ilustrador Klaus Voormann, quien en Toronto tocó el bajo en la Plastic Ono Band, conoció a Lennon durante casi una década, desde los días de la banda en Hamburgo. Él era consciente desde el principio de lo preocupado que estaba Lennon por la ausencia y muerte de su madre.

“Al principio no hablaba mucho del tema, y entonces empezó a hacerlo. Te digo algo. Es realmente cierto: hasta que Yoko apareció, él era una persona infeliz. Incluso teniendo tanto dinero y éxito, John no era feliz.”

Para Ono, esto fue parte de un proceso creativo que comenzó tan pronto como ella y Lennon se conocieron. Lennon reconoció en ella a una compañera artista, aunque uno de una tradición y disciplina muy diferentes, que reviviría y aumentaría su potencia musical.

“Algo estaba empezando. Dos meses después de conocernos en Islandia, estuvimos en Tokio para el concierto anual de caridad Dream Power. Pero yo no sabía nada de eso realmente. Sólo sentía que era… Bueno, puede decirse que pensé que él tenía curiosidad por mí”. Lennon no la necesitaba para liberarse, insiste Ono; él era capaz de eso por su cuenta. “Es sólo que necesitaba a alguien en quien apoyarse.”

Cuando los Beatles se separaron, Yoko no celebró el acontecimiento. “Fue muy difícil para mí porque –y le dije esto a John y él estaba muy molesto– siempre fui un lobo solitario. Hice mis cosas sola. Tuve asistentes, como mi ex esposo” dijo con una sonrisa. “Pero nunca tuve una situación en la que tuviera que hacer cosas con otra persona, y John estaba tan acostumbrado; tenía una asociación con tres, especialmente con Paul. Así que no me sentía particularmente emocionada por eso. Sentí que mi poder se redujo a la mitad”.

Publicado el 11 de diciembre de 1970, Plastic Ono Band fue un éxito, aunque modesto en comparación con los álbumes de los Beatles, e incluso en comparación con el debut en solitario de George Harrison, el triple álbum All Things Must Pass.

La banda vuelve en una colección por el 50 aniversario del primer álbum en solitario de Lennon después del final de los Beatles.

El material ya está disponible.