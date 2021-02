“La gente que se vacunó tiene todo mi respeto”, pero “tenemos que entender que se hizo algo incorrecto”: Tello, respecto a los 33

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, durante la conferencia de prensa virtual de esta mañana

“Lamento y rechazo el influyentismo”, expresó el gobernador de Zacatecas, e informó, sobre este caso ocurrido en Bañón, Villa de Cos, que pidió a la Coordinación Jurídica que investigue si representa un delito, y de haber soporte legal, se interpondría una denuncia

“No tiene que ver con Morena, el PRI o el PAN. Hubiera sido más valioso dar la cara y decir que no se vuelve a repetir, tampoco satanizo al Gobierno federal, pero espero que no se vuelva a realizar”, sostuvo el mandatario

Gilberto Breña, titular de SSZ, señaló que se tiene que guardar el orden para no “desquiciar la vacunación”, además de que ser inmunizado antes del tiempo establecido podría ser riesgoso para el caso de la segunda dosis, porque éstas no se pueden combinar

Hasta ahora, se ha vacunado a 0.54 por ciento de la población zacatecana

“La gente que se vacunó tiene todo mi respeto. Pudiera decir que tengo amistad con todas ellas; no los culpo, quizá fueron mal informados. No tengo parentesco como se dijo por algunos medios de comunicación. Tenemos que entender que se hizo algo incorrecto, no tiene que ver con Morena, el PRI o el PAN, se hizo algo incorrecto y punto. Hubiera sido más valioso dar la cara y decir que no se vuelve a repetir, tampoco satanizo al Gobierno federal, pero espero que no se vuelva a realizar”, dijo el gobernador Alejandro Tello Cristerna con respecto a la vacunación de 33 personas que acudieron a inocularse sin ser de la comunidad González Ortega (Bañón), de Villa de Cos, Zacatecas.

En el marco de la conferencia de prensa sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia Covid-19, el mandatario estatal informó que pidió a la Coordinación Jurídica que investigue si el caso de los 33 representa un delito, y de haber soporte legal, se interpondría una denuncia, esto con el objetivo de que no se ignore el hecho y dejar constancia de que se obró al respecto. “Lamento y rechazo el influyentismo. Jamás lo haría yo, jamás permitiría que una persona, familiar o un amigo se brincaran el orden y ojalá no se repita”, sentenció.

Por su parte, el secretario de Salud de la entidad, Gilberto Breña Cantú, señaló que se tiene que guardar el orden para no “desquiciar la vacunación”, por lo que llamó a la población a que evite la pena de andar “persiguiendo la vacuna” para ser inmunizados antes, lo que pudiera ser riesgoso para el caso de la segunda dosis porque éstas no se pueden combinar. Por ello, reiteró que no es conveniente que la gente vaya de un municipio a otro, ya que todos serán vacunados, pero conforme al orden establecido, pero si no demuestran que residen en la localidad, no se inoculará.

La gente que se brincó el orden, refirió Breña Cantú, tenía derecho a ser vacunada, de lo que no tenía derecho era de irse a otro municipio, ya que cada quien debe ser vacunado en su localidad. Asimismo, el funcionario informó que en el Comité Estatal de Vacunación se dio una minuta en la que se especifica que solamente serán vacunados los residentes de los municipios para evitar que la gente comience a desplazarse y se genere un caos. “Fue un hecho, ya sucedió y hay que evitar que siga sucediendo de forma subsecuente”.

Hasta el momento, informó el jefe del Ejecutivo estatal, se ha aplicado la primera dosis a 12 mil 42 trabajadores del sector salud, y se ha completado la vacunación, es decir, con la segunda dosis, a 8 mil 706 miembros del sector. Mientras que, por el lado de los adultos mayores, los últimos reportes señalan que se ha inoculado en su primera dosis a 9 mil 740, quedando pendientes de una segunda dosis, junto con el sector salud, 13 mil 76 personas, por lo que el avance, hasta el momento, es 0.54 por ciento del total de la población zacatecana.