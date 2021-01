Buscará Gobierno estatal iniciar compra de vacunas con 50 mdp

El gobernador Alejandro Tello y el secretario de Salud, Gilberto Breña ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Tello advirtió que no es algo a corto plazo, pero que se reunirá con empresarios zacatecanos para analizar la situación

■ Señaló que el próximo miércoles en la Conago se reunirán para ver si se hace una compra conjunta, primero que exista, porque en este momento hay desabasto

■ Advierte que en el rango de edad que va de los 21 a los 60 años están prácticamente 8 de cada 10 contagios, es decir, 78 por ciento del total en lo que va de la pandemia

Como “una buena decisión” definió el gobernador Alejandro Tello Cristerna, la apertura de la Federación para que tanto la Iniciativa Privada y los gobiernos estatales puedan adquirir las vacunas contra el Covid-19, a la que Zacatecas se sumará y para lo cual se buscará una bolsa importante, siendo la inicial de 50 millones de pesos, para intentar comprar la mayor cantidad posible, aunque advirtió que no es algo a corto plazo, pero que se reunirá con empresarios zacatecanos para analizar la situación.

Así lo dio a conocer en la rueda de prensa número 30 sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia del Covid-19 en Zacatecas, en la que informó que hasta la fecha se han realizado en el estado, luego de 312 días de que llegó el virus, 45 mil 233 pruebas, de las cuales 20 mil 910 han resultado negativas y 24 mil 011 positivas, ha habido 2 mil 262 muertes y 19 mil 600 recuperados, aunque permanecen 2 mil 068 pacientes activos.

Con respecto a la semana anterior, esta que terminó, expuso Tello Cristerna se hicieron mil 764 pruebas, casi 100 menos que la anterior, y resultaron 837 casos positivos, es decir 23 casos menos, con lo que se llegó a 3 mil 338 personas infectadas en el último mes, con un promedio de 121 por día, lo que significa el 14 por ciento del total global de la pandemia.

Mientras que en el caso de defunciones, las cifras de las dos últimas semanas coincidieron en 94 muertes, con lo que llegó a 394 en el último mes, para traducirse en el 17 por ciento del total de la pandemia. En este sentido, el mandatario estatal refirió que más que los contagios, lo que se busca lograr es que disminuyan las muertes por Covid-19 que han afectado, sobre todo, a adultos mayores.

Tello Cristerna expuso que en el rango de edad que va de los 21 a los 60 años está prácticamente 8 de cada 10 contagios, es decir, el 78 por ciento del total de la pandemia, habiéndose contagiado más mujeres que hombres, con 12 mil 282 contra 11 mil 729, o bien, 51 contra 49 por ciento. Al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que no ha habido respuesta por parte de los jóvenes de 21 a 30 años ni en personas de 31 a 40, pues si bien, son la población económicamente activa, también hay muchas denuncias de fiestas y eventos masivos.

Con respecto a las defunciones, Tello Cristerna dijo que 7 de cada 10 se han presentado en mayores de 50 años, aunque es en el rango de 61 a 70 años en la que más defunciones se han presentado con 630 en total, no obstante, en este aspecto la paridad cambia, porque son más los hombres que han muerto que las mujeres, mil 359 contra 903, manteniéndose la hipertensión arterial como la comorbilidad imperante, seguida de la diabetes mellitus.

En cuanto a la hospitalización, la semana culminó con 199 personas internadas, de las cuales 128, es decir, un 64 por ciento, se encuentran estables y 71 (36 por ciento) en estado grave. De estos, es el IMSS quien atienda a la mayoría, con 127 pacientes, los Servicios de Salud a 41, el ISSSTE a 24, la Sedena a cuatro y los hospitales privados a tres.

En lo referente a la ocupación de camas, se informó que de las 281 disponibles, hay 128 ocupadas y 153 a disposición de pacientes no graves; mientras que las incluyen ventilador, de las 163 disponibles, hay 71 ocupadas y 92 libres, lo que en porcentaje serían un 46 y un 44 por ciento, respectivamente.

No obstante, advirtió Tello Cristerna, la ocupación ha subido ligeramente, aunque Zacatecas sigue siendo de los estados con mejores condiciones porcentuales de disponibilidad, lo que genera posibilidades para seguir atendiendo.

Aunque el contagio ha sido menor en las últimas dos semanas, la hospitalización es la que ha ido al alza, pues se pasó de 181 hospitalizados la semana pasada a 199 en la que recién terminó; asimismo, la anterior los pacientes estables crecieron de 106 a 128, y los graves fueron los que decrecieron ligeramente cuando se pasó de 75 a 71.

Buena decisión abrir la compra de

vacunas a los estados e IP: Tello

Hasta el momento Zacatecas ha recibido 12 mil 675 vacunas contra el Covid-19, de las cuales, informó el gobernador, se han aplicado 12 mil 176 dosis, lo que representa un avance del 96.9 por ciento, aunque de acuerdo al total de la población, la que se ha vacunado significa apenas el 0.7 por ciento.

Con respecto a la apertura por parte de la Federación de abrir la compra de la vacuna tanto a los gobiernos estatales como a la Iniciativa Privada, Tello Cristerna la consideró como “una buena decisión” que desde el principio, dijo, debió de ser de esa manera, ya que no se contrapone con lo que haga el Estado, sino que por el contrario, significan “más manos, esfuerzos, ayuda”.

“Yo lo dije, Zacatecas se sumará. Tenemos y estamos buscando una bolsa importante para poder comprar lo más posible. No es algo a corto plazo. Este próximo miércoles en la Conago estaremos reunidos para ver si se hace una compra conjunta, primero que exista, porque en este momento hay desabasto. Vamos a estar preparados, hoy, más tarde, estaremos dialogando con empresarios, cámaras, con el sector salud, para ir generando las condiciones ya sea en una compra consolidada con todos los gobiernos, o por separado”, adelantó el gobernador.

“Yo hablé de que este año me hubiera encantado cerrar mi gobierno con algunas obras de las que tenía ya proyectadas, con condiciones y permisos, había generado los recursos. Sin embargo, primero es la vida de las personas. Le he pedido al secretario de Finanzas que creáramos una bolsa de 50 millones de pesos para dicha actividad, pero si es necesario buscaremos más recursos, dejaremos o pararemos otras cosas, porque hoy la prioridad es la vacunación”, concluyó Tello Cristerna.

Por su parte, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, informó que debido a que el 86 por ciento de las defunciones en Zacatecas han sido de personas mayores de 50 años, la siguiente etapa de vacunación será para este sector de mayor riesgo, no obstante será posiblemente en el mes de febrero ya que el número restante de biológicos irá destinado a las trabadores de la áreas de protección civil, brigadas médicas y de los hospitales privados que se hayan dado de alta en la red IRAG.

Finalmente, el funcionario advirtió que las vacunas no llegarán pronto ya que hay un desabasto a nivel mundial, y para tener una inmunidad de rebaño se requiere que un 75 u 80 por ciento de la población sea vacunada, lo que tampoco sucederá sino hasta el año que viene. Además, explicó que la vacuna no va evitar que las personas se enfermen, pero sí lo hagan con menos gravedad, por lo que se debe estar conscientes que las medidas continuarán siendo el uso del cubrebocas, la sana distancia y no participar en reuniones masivas si es que se quiere controlar la pandemia.