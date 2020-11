David Monreal no es más que “un catálogo de lugares comunes”: Medina

Luis Medina Lizalde, ex dirigente estatal de Morena ■ foto: la jornada zacatecas

■ “Por enésima vez anuncia lo mismo”, dice sobre el “autodestape” del ex coordinador de Ganadería como aspirante a la gubernatura de Zacatecas

■ Señala que el ex alcalde de Fresnillo no está en Morena, está adscrito a otro partido político

Después de que David Monreal Ávila manifestara de forma pública su deseo por ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, Luis Medina Lizalde, ex diputado local por Morena, quien comparte esta aspiración, manifestó que el mensaje del ex coordinador de Ganadería del Gobierno Federal no tuvo un efecto en su persona, además de que no le vio trascendencia.

Sustentó su afirmación agregando que la publicación de David Monreal no es más que “un catálogo de lugares comunes, donde por enésima vez anuncia lo mismo”, por lo que Medina no le dio mayor relevancia.

En este sentido, al ser cuestionado si trabajaría de la mano con David Monreal, el también fundador de Morena en Zacatecas afirmó estar dispuesto a “trabajar con Morena”, pues ahí es donde está su compromiso.

A esto le sumó que es un hecho que David Monreal no está en Morena, sino que está adscrito a otro partido político, y aunque previamente fue un candidato externo al instituto político, en 2016, sigue sin ser parte del movimiento, puntualizó.

Sin señalar nombres, explicó estar convencido de que un partido político no debe exponerse a postular a un candidato que puede ser impugnado por actos anticipados de campaña de una manera “tan reiterada, continua y contundente”.

Continuó afirmando que eso expondría a cualquier partido político a quedarse sin ese candidato como consecuencia de alguna impugnación por parte de los adversarios.

Sobre su contrincante político, admitió que ha realizado una serie de actos calificables como actos anticipados de campaña; incluso la publicación en la que expresa su deseo de ser gobernador de Zacatecas puede ser motivo de un procedimiento de impugnación, de acuerdo con Medina, “pero al fin de cuentas son sus tácticas y bajo su responsabilidad”, sostuvo.

Desde su perspectiva, David Monreal es “un mexicano que está en ejercicio de sus derechos, como muchos otros”, sin embargo, es alguien con el que no tiene ninguna relación, aseveró.